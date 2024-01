Casamento aberto: Deborah Secco revela que não será a "corna" da relação

Deborah Secco, 44, revelou alguns detalhes íntimos sobre o seu casamento aberto com Hugo Moura, 33. Durante uma entrevista no podcast Diaz On, de Carla Diaz, a atriz rebatou críticas por não viver uma relação monogâmica com o marido.

"Eu não sou vulgar, a minha opinião sobre liberdade feminina é ainda um choque para uma sociedade machista, quando eu falo sobre relações abertas, monogamia, sobre liberdade sexual, prazer. Eu olho para o mundo com um olhar que tenta enxergar uma verdade não hipócrita, tento enxergar as pessoas de verdade, as relações de verdade", afirmou Secco.

Durante o bate-papo, Deborah Secco também alegou que acha impossível os homens serem monogâmicos, devido a forma como foram criados.

"Eu acho difícil mesmo homens monogâmicos a longo prazo, acho difícil pessoas monogâmicas a longo prazo. Acho quase impossível. O homem é criado para não ser monogâmico. A sociedade criou o homem para ser garanhão. Talvez eles até queiram ser [monogâmicos], mas eles foram criados para não ser."

A atriz também falou sobre as vantagens de ter uma relação aberta. Segundo ela, um dos benefícios é evitar virar “corna”.

"Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, meu parceiro, o cara que sabe tudo sobre mim, ele convive com meu pior e meu melhor, eu não posso mentir pra esse cara, ele não pode mentir pra mim. Eu tenho que saber tudo dele, ele tem que saber tudo de mim".

A artista deixou bem claro que a relação dela com Hugo é respeitosa, e baseada na parceria e cumplicidade

"A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso ou não também como escolha. Mas a gente vai saber que vivemos isso", explica.

Sem excluir a possibilidade de os dois transarem com outras pessoas, a atriz revelou que isso será sempre negociado e renegociado entre o casal.

"Talvez a gente não converse caso a caso, talvez a gente precise refazer combinados ao longo da vida. A minha relação ela é combinada diariamente. Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação, porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro. O que não quero é que ele minta pra mim”, concluiu Deborah, que é casada com Hugo desde 2015.