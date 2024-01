Deborah Secco revela ter ficado nua na frente de diretor da Globo aos 18 anos

Deborah Secco, de 44 anos, revelou ter ficado pelada na frente do diretor Daniel Filho, aos 18 anos, para perder a timidez e conseguir gravar cena de nudez em uma novela da Globo. Atriz detalhou que Daniel Filho "é como se fosse um pai" e responsável por ensinar "tudo" na carreira.

Ela admitiu que, na época, ficou receosa e apavorada com a ideia de ficar pelada na frente de outras pessoas. Os segredos foram revelados em entrevista ao PodCats.

"Minha primeira cena nua, com 18 anos, foi com o Daniel Filho, que é como se fosse um pai para mim, um cara que me ensinou tudo. Ele que me chamou para meu primeiro grande papel na Globo, aí ele chega no camarim e fala 'vai sem calcinha'. Eu gelei, nem sei reproduzir em palavras o pavor que eu senti", contou.

Secco atendeu ao pedido do diretor porque estava no início de carreira e não queria dizer "não" por medo de perder vaga na novela. "Eu fui, né, porque eu era atriz mirim e atriz mirim aprende que não pode dizer 'não', que não pode reclamar, você tem que ser sempre a solução, nunca o problema… Eu não reclamo de nada até hoje, sou uma atriz muito fácil… Aí ele [Daniel Filho] falou 'pronto, agora tira o roupão'. Eu tirei o roupão e fiquei dura, não conseguia me mexer. Ele falou 'pronto, agora a gente já te viu pelada, relaxa e vamos fazer a cena'. Eu não conseguia, ele tirou todo mundo do estúdio, ficamos só eu e ele e mesmo assim eu não conseguia, foi muito difícil. Fiquei travada", detalhou.

Com o tempo, Deborah conseguiu "desmistificar" a nudez e hoje pode consegue fazer cenas nua sem problema. Em relação às cenas íntimas em novelas, a atriz disse que nenhum ator ficou excitado perto dela, mas lembrou quando um dos figurantes "ensaiou um excesso de proximidade" e a equipe técnica inteira interveio naquele momento afastando o figurante.