Pessoas mais felizes estão casadas, indica pesquisa Gallup

Uma pesquisa publicada pela Gallup revela que adultos casados relatam níveis significativamente mais altos de felicidade do que aqueles em outros estados civis, desafiando a ideia de que a felicidade conjugal é apenas um conto de fadas.

Durante o período de 2009 a 2023, mais de 2,5 milhões de adultos nos EUA foram entrevistados sobre sua satisfação atual na vida, bem como suas perspectivas futuras de felicidade. Os resultados mostraram consistentemente que os casados eram entre 12% e 24% mais felizes do que os solteiros, mesmo após ajustes para fatores como idade, raça, gênero e educação.

Surpreendentemente, adultos casados sem ensino médio tendiam a avaliar suas vidas mais positivamente do que adultos solteiros com pós-graduação, destacando a importância do casamento na percepção da qualidade de vida.

Bradford Wilcox, professor de sociologia da Universidade da Virgínia, que revisou a pesquisa da Gallup, ressalta que, apesar da influência de fatores como educação e demografia, o casamento parece desempenhar um papel crucial na felicidade individual.

"Somos seres sociais e, como disse Aristóteles, estamos destinados a nos conectar", comentou Wilcox.

De acordo com os critérios da pesquisa, uma pessoa era considerada próspera se avaliasse sua vida atual como sete ou mais e suas perspectivas futuras como oito ou mais.

Especialistas discutem relação entre casamento e felicidade

Ian Kerner, terapeuta matrimonial e colaborador de relacionamentos da CNN, observa uma mudança gradual do "casamento romântico" para o "casamento de companheiro", onde as pessoas estão priorizando parceiros que oferecem estabilidade e amizade a longo prazo.

Essa transição pode resultar em relacionamentos mais sólidos, mas também apresenta desafios, como questões de atração inicial. No entanto, Monica O'Neal, psicóloga de Boston, destaca que o compromisso pode fornecer um senso de conexão e apoio, especialmente durante momentos difíceis.

Jonathan Rothwell, autor da pesquisa da Gallup, pondera que é difícil determinar se o casamento é a causa direta da felicidade, considerando que as pessoas felizes podem ser mais propensas a buscar o casamento. Ele também menciona um "prêmio" associado ao casamento para os homens, que podem ter rendimentos mais altos.

No entanto, a qualidade do casamento pode variar significativamente com base em circunstâncias individuais e perspectivas culturais. Em comunidades onde o casamento é mais uma necessidade prática do que uma escolha pessoal, os efeitos na felicidade são menos pronunciados.

O'Neal enfatiza a importância da comunicação e do compromisso mútuo para garantir relacionamentos satisfatórios, independentemente do status civil.