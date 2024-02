Bruna Biancardi passeia por Barcelona com Mavie, Carol Dantas e Davi: 'Chegamos'

A influenciadora digital Bruna Biancardi desembarcou em Barcelona, na Espanha, na última quarta-feira (22), e utilizou as redes sociais para compartilhar alguns registros da viagem. Nos Stories, do Instagram, ela posou ao lado da filha Mavie, fruto do seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Confira:

Em um dos cliques, Bruna também aparece ao lado de Carol Dantas e Davi Luca, primogênito do atleta. "Chegamos", escreveu Biancardi na legenda da publicação. "Olha quem fez surpresa para o irmãozinho", complementou Carol nos comentários. As duas aparecem passeando com a caçula de Neymar Jr.