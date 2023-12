Saiba quem é o ex-reality que está flertando com Bruna Biancardi; ele esteve em Belém recentemente

A solteira Bruna Biancardi postou um clique no seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (28). Na piscina, a mamãe de Mavie aparece de biquíni e bastante sorridente. Na legenda da imagens, Bruna optou por dois emojis, um de sol e outro de um bonequinho com calor.

A postagem recebeu centenas de likes e comentários em poucos minutos, porém um chamou atenção. O influenciador Murilo Dias tratou de elogiar Bruna. "Vc é muito linda", escreveu. E ela respondeu com os emojis de uma carinha feliz e outra envergonhada.

Bruna Biancardi e Murilo Dias flertam na web. (Reprodução)

Murilo Dias é especialista em realitys, ele já participou de algumas edições de "Soltos em Floripa" e "Soltos em Salvador", da MTV e Amazon Prime Vídeo, e do "A Grande Conquista", da Record. Este primeiro programa, era conhecido pelas cenas de sexo explícito. Além disso, ele trabalha como modelo também.

Na segunda quinzena de dezembro, Murilo esteve em Belém como convidado do Festival Psica. Ao longo do fim de semana, ele aproveitou as belezas naturais da capital paraense, seus prontos turísticos e gastronomia.

"BELÉM TEM MEU ❤️", escreveu o influenciador em uma publicação.