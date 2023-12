Durante ensaio de natal, Neymar e Bruna Biancardi usam joia combinada

O craque Neymar compartilhou em suas redes, na noite de natal (24), fotos de ensaio natalino em família. Mesmo com o relacionamento rompido, Bruna Biancardi, de 29 anos, participou da sessão fotográfica, e usou um colar combinado ao do ex-namorado.

O colar usado pelo craque tem um pingente com uma garotinha e um garotinho, representando Mavie e Davi, filhos do jogador. Já o de Bruna tinha somente uma garotinha, Mavie.

