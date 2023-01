Gretchen e Esdras de Souza celebram união em cerimônia indígena no Marajó: 'Dia muito importante'

Gretchen e Esdras de Souza firmaram a união mais uma vez na última sexta-feira (6). Dois anos após se casarem na orla de Belém e com os votos renovados, no final de setembro do ano passado, em uma cerimônia em Salinópolis, dessa vez, a Rainha do Rebolado e o saxofonista paraense celebraram o matrimônio em um ritual indígena em Soure, na Ilha do Marajó.

Com apresentação marcada na cidade para fazer um show beneficente, Gretchen aproveitou para realizar a cerimônia. Por meio das redes sociais, ela compartilhou o momento e revelou que casar na pajelança era um de seus sonhos. “Hoje foi um dia muito importante na minha vida. Como descendente indígena, sempre sonhei em casar na pajelança. Chegou esse dia", comemorou a cantora. Em seguida, a moradora do bairro do Jurunas deu mais detalhes do casório: "A pajé Roxita,fez meu casamento na pajelança indígena do Marajó”.

Assista:

“Agora estamos casados sob a benção da mata, do vento, dos espíritos da floresta, do sol e Deus. Foi lindo,emocionante e muito forte e significativo. Quem conhece sabe”, concluiu a famosa, que disse que vai se mudar de Belém após polêmica envolvendo a Polícia Militar do Pará e uma borracharia localizada no Jurunas.