Gretchen no Pará: Relembre a trajetória da cantora no estado

Após diversos anos morando fora do Brasil, a rainha do rebolado, Gretchen, se mudou para Belém após conhecer o músico paraense Esdras.O encontro entre os dois se deu quando a cantora foi convidada para participar do Círio de Nazaré com Fafá de Belém. Lá, ela conheceu quem viria ser o seu futuro marido. Depois que engataram o relacionamento, o casal se casou no dia 30 de setembro de 2020, em uma cerimônia que reuniu diversas celebridades.

Na ocasião, a artista chegou de barco à festa que foi realizada em um espaço às margens do rio na capital paraense.

Moradora do bairro do Jurunas, Gretchen sempre falava com orgulho do lugar que tinha escolhido para morar junto com o marido. Em meio a pandemia de 2020, a mais nova residente de Belém acompanhou junto com Esdras uma pequena procissão do Círio de Nazaré. Emocionada, a artista disse que estava pagando uma promessa que fez à santa quando pediu a sua intercessão para que se casasse com o atual marido. Desde então, Gretchen tem acompanhado a procissão e afirma que sempre o fará para pagar a sua promessa.

Em fevereiro do último ano, a cantora recebeu o título de cidadã paraense e o exibia com orgulho. Na cerimônia, Gretchen disse o quanto se sentia honrada pela escolha e que sempre teve uma conexão com o estado. Desde quando adotou sua filha aos 10 dias de vida em Capitão Poço, ao conhecer o Círio de Nazaré e consequentemente o seu esposo, Esdras, e, por ter sido sempre muito bem tratada, como ela sempre fez questão de ressaltar, pelos paraenses.

A rainha do rebolado também marcou a sua passagem pelo estado comemorando dois anos de casada com o marido em outra cerimônia, que foi realizada em setembro de 2022, em Salinas. A festa reuniu cerca de 120 convidados.

Além das boas experiências que Gretchen passou no estado, houve também algumas polêmicas que a fizeram escolher se mudar e voltar a morar na Europa.

Na última quinta-feira, 5, a cantora usou seu perfil no Instagram para anunciar que irá sair de Belém após o carnaval, e tomou a decisão depois de sucessivos problemas com seus vizinhos.

A reclamação não é recente, pois, ao longo de 2022, a cantora vinha expondo situações que vivia com borracheiros que trabalhavam em uma borracharia ao lado da casa onde mora no Jurunas. E sempre afirmou sobre a impunidade, pois fazia denúncias e não tinha um retorno das autoridades. Em comunicado enviado à Redação Integrada de O Liberal, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) disse: “O órgão afirma que as equipes do Código de Posturas realizaram diversas visitas na borracharia e sempre tiveram um bom diálogo com o proprietário para que não fosse ocupada a calçada. A secretaria informa também, que a calçada na frente da casa da cantora nunca foi ocupada por obstáculos”.

Logo depois da notícia que pegou muitos de surpresa, a esposa de Esdras participou de uma live na última sexta-feira, 6, no perfil @oliberal, no Instagram, para falar sobre o assunto. Segundo ela, a princípio, a convivência com os vizinhos era boa até eles começarem a estacionarem os carros em frente à garagem de sua casa.. Após diversas denúncias por parte da artista, o estopim aconteceu no dia 3 de janeiro, quando vários veículos estavam estacionados no local, incluindo uma viatura da polícia. A confusão foi tamanha que fez a cidadã paraense optar por se mudar.

Na entrevista, a cantora se emocionou ao falar de Belém. Para ela, a cidade sempre foi muito segura e acolhedora. Aqui ela fez amigos que nunca fez em nenhum outro lugar. “Eu amo muito o povo paraense”, afirmou ela emocionada.

