'Em todos os outubros estarei em Belém', garante Gretchen após anunciar saída da cidade

Anvisa veta pomada

A venda e a fabricação do produto para trançar cabelos Cassu Braids estão proibidas, após casos de irritação nos olhos.



Tradições africanas

Foi sancionada a lei que institui o 21 de março como Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé.

Gretchen (J. Bosco)

"Em todos os outubros estarei em Belém”.

Gretchen, que após três anos morando na capital paraense, se prepara para deixar a cidade, logo após o Carnaval. A artista, que fez promessa para Nossa Senhora de Nazaré, planeja voltar a Belém anualmente.

DOCUMENTO

EXTRAVIO

Uma divergência de informações tem criado um ruído de comunicação que atrapalha os usuários do sistema do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) que precisam solicitar a emissão de segunda via do Certificado do Registro de Veículo (CRV), também conhecido como “documento único de transferência” (DUT). A resolução 001 de 2014 determina que, nos casos de extravio, o solicitante anexe um boletim de ocorrência, mas as agências do Detran não aceitam que seja da delegacia virtual. Embora o órgão até explicite esse alerta em seu site, alguns usuários questionam e já protocolaram reclamação sobre o fato, visto que as delegacias de polícia costumam ser lotadas, o que dificulta o registro de ocorrência presencial para uma simples perda ou extravio de documento.



OCORRÊNCIA

Esta semana a coluna acompanhou um dos casos, em que um servidor do próprio Sistema de Segurança Pública conseguiu fazer valer em uma das agências o boletim virtual, por meio de recurso legal, com o argumento de que a delegacia virtual é um órgão de responsabilidade de um delegado, uma autoridade policial que assina o extravio em igual teor do extravio de outros documentos pessoais, cujos boletins de ocorrência são aceitos para a emissão, por exemplo, de segunda via da carteira de identidade.

CULTURA

CRÍTICA

Produtores culturais do Norte do País têm demonstrado descontentamento com a ausência de nomes da região nos principais postos do Ministério da Cultura, recriado no atual governo e sob comando da cantora e ativista baiana Margareth Menezes. O temor é de que sem a presença de pessoas que compreendem as dificuldades da produção cultural da Amazônia corra-se o risco de, mais uma vez, ter uma divisão de recursos concentrada no eixo Rio-São Paulo.

GOLPE

ALERTA

O Banco Central emitiu ontem alerta de golpes usando o nome da instituição. Os golpistas entram em contato com pessoas e informam que elas têm valores a receber, enviam link para ser acessado e receber o dinheiro imediatamente via Pix, mas a ação acaba abrindo portas para que os criminosos furtem senhas das redes sociais e instalem vírus e programas espiões que permitem, por exemplo, capturar dados bancários.



SEM LINKS



“O Banco Central não envia links, nem entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais”, alertou o banco em sua página oficial.

ELEITORES

AUSÊNCIA

Eleitores que não votaram no segundo turno das eleições de 2022 têm até a segunda-feira (9) para justificar a ausência. O formulário pode ser preenchido no Portal do TSE, na opção “Autoatendimento do Eleitor”, ou presencialmente, nos cartórios eleitorais. Na internet, basta escolher a opção “Justificativa Eleitoral”. Na aba “Justificativa pós-eleição” estão todos os dados a serem informados. Na seção “Autoatendimento do Eleitor” também é possível verificar se há alguma pendência com a Justiça Eleitoral e, se for o caso, emitir o boleto da multa para a regularização.



PUNIÇÃO



O Tribunal Superior Eleitoral alerta que três ausências sem justificativas levam ao cancelamento do título eleitoral. Sem esse documento não é possível tirar passaporte, ser empossado em cargo público, obter empréstimos em bancos públicos ou renovar matrícula em instituição pública de ensino superior.

SECRETARIADO

MUDANÇA

O governador Helder Barbalho começou ontem a oficializar as mudanças no secretariado para o novo mandato. O Diário Oficial de ontem trouxe a exoneração da titular da Secretaria de Educação, Elieth Braga, que na mesma edição foi nomeada para a Secretaria de Planejamento. Para o lugar de Elieth na Seduc foi nomeado o ex-ministro da Educação na gestão de Michel Temer, Rossieli Soares. Novas mudanças estão previstas para as próximas semanas. Entre as secretarias mais disputadas estão a de Esportes e de Cultura, que ficará responsável por obras importantes como o Parque da Cidade e o Porto Futuro II.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém anunciou que fará hoje poda preventiva em árvore localizada na travessa 14 de Março, entre Antônio Barreto e rua Diogo Móia, no bairro do Umarizal. Isso significa que o trânsito ficará interditado no perímetro durante toda a manhã. No domingo, o trabalho será na travessa Rui Barbosa, entre a rua Boaventura da Silva e a avenida Governador José Malcher. Além da interrupção do trânsito, a poda exige o desligamento da energia elétrica.

► Termina hoje o prazo para a pré-matrícula na rede pública estadual para o ano letivo de 2023.

► Depois da paralisação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia, os médicos da UPA de Icoaraci também anunciaram que vão paralisar o atendimento a partir de hoje. Os profissionais alegam que estão há mais de dois meses sem receber os salários. Para manter o atendimento, os médicos reivindicam que sejam feitos pagamentos referentes aos plantões de outubro e novembro.

► Boa notícia para quem frequenta as feiras da capital. Segundo levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a maioria das hortaliças, verduras e legumes comercializados em feiras livres da Grande Belém teve queda de preços em dezembro. Esse recuo no último mês do ano já era esperado e está ligado ao clima. As quedas mais expressivas foram registradas em produtos como alface, que ficou 23,79% mais barato; cariru, com redução de 12,78%; e beterraba; cujo quilo ficou 12,60% mais barato.

► O deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG) apresentou um Projeto de Lei (PL) que propõe desregulamentar 35 profissões, entre elas as de arquiteto e médico veterinário. Especialistas afirmam que as chances de aprovação do PL são muito baixas.