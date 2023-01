Gretchen: Polícias Civil e Militar do Pará se manifestam sobre confusão com borracharia

A Polícia Militar do Pará informou que o caso envolvendo uma confusão entre a cantora Gretchen e uma borracharia, localizada ao lado de sua residência, está sendo investigado pela delegacia do bairro do Jurunas. Os envolvidos e testemunhas serão chamados para prestar depoimento.

A artista usou o seu perfil no Instagram para mostrar o que ocorreu na noite da terça-feira (03). Em vídeos, ela expôs a viatura da PM, os policiais e o borracheiro. Em um dos relatos de Gretchen, ela disse que um agente de segurança teria sacado uma arma na intensão de intimidá-la.