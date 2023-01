Gretchen se irrita e avisa: 'Vou embora de Belém logo após o Carnaval'; entenda a polêmica

A cantora Maria Gretchen, que após casar com o paraense Esdras Souza resolveu fixar residência na capital paraense, fez um desabafo na noite de quinta-feira (06/01). "Estou indo embora". Ao longo de 2022, a cantora fez sucessivas reclamações em relações ao seu vizinhos do bairro do Jurunas, onde mora. Uma borracharia, que é colada com a sua casa, usa constantemente o espaço da frente de sua casa para realizar pequenos serviços, como calibrar pneus, atrapalhando o direito de ir e vir da cantora e de sua família. Veja:

Entre as confusões, ela expõe com frenquência bate-bocas com os profissionais, em várias tentativas de preservar o local que mora. Ela já até realizou um B.O sobre o caso. Porém, o local usado com frequência é a garagem de Gretchen, o que causa diversas reclamações dela. Desde o início de 2022, ela expõe sobre a situação, inclusive, marca em suas postagens os perfis dos órgãos municipais e estaduais de fiscalização para possíveis providencias, mas até o momento nada foi feito e os transtornos continuam.

"Eu pensei melhor. Realmente aqui não tem lei para proteger os cidadãos de bem. É muita impunidade. Depois de avaliar melhor, estou indo embora do Brasil. Já estou programando tudo para voltar a morar em Portugal. Esdras vai fazer um mestrado de Musicoterapia lá e a minha filha, Valentina, de 12 anos, vai concluir os estudos lá", conta.

A confusão mais recente aconteceu no dia 03 de janeiro, após a cantora retornar das festas de fim de ano e de shows fora do Pará. Mais uma vez, carros estavam estacionados em frente à sua casa e, para piorar, o veículo pertencia a Rotam (Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas), da PM.

"Só vou depois do Carnaval. Além dos shows, tenho muitas campanhas publicitárias para fazer e publiposts. Vou aproveitar meu tempo fora para estudar também. Irei aperfeiçoar meu inglês e o francês na faculdade de Coimbra. Mas sempre que tiver compromisso no Brasil voltarei", justitica.

A Rainha do rebolado possuí uma casa própria em Coimbra, que fica distante cerca de duas horas de carro da capital Lisboa. Um de seus filhos, Sergio Aversani, é o responsável por cuidar do imóvel, que voltará a ser o endereço fixo dos Miranda na Europa. Com a agenda de shows fechada no Brasil no primeiro bimestre do ano, ela afirma que irá só após fevereiro.

Veja a nota das Polícias Civil e Militar na íntegra

"A Polícia Militar informa que determinou ao Comandante do Batalhão Rotam que apurasse a situação para esclarecimento dos fatos.

"A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela delegacia do bairro do Jurunas. Os envolvidos e testemunhas serão chamados para prestar depoimento".