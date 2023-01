Gretchen se emociona ao falar de Belém e lamenta mudança durante live em OLiberal.com

Nesta sexta-feira (6), Gretchen participou de uma live em no Instagram de O Liberal e falou sobre a decisão de se mudar de Belém. A escolha aconteceu após sucessivas brigas e desentendimentos com borracheiros que trabalham ao lado da casa onde mora no bairro do Jurunas.

Em diversos momentos a cantora não economizou elogios à Belém e aos paraenses. Segundo ela, aqui fez amizades que nunca tinha feito em nenhum outro lugar. “Desde que eu vim morar aqui, me sinto mais segura do que em qualquer lugar do Brasil", disse a artista.

Sobre os paraenses, Gretchen afirmou que sempre foi muito bem tratada na cidade e isso não se deu ao fato dela ser uma pessoa conhecida. De acordo com ela, inúmeras vezes saiu de casa sem estar arrumada, o que dificultava a identificação e, mesmo assim, muitos paraenses eram gentis e atenciosos com ela. "Eu amo muito o povo paraense”, afirmou.

A cantora ainda disse que, mesmo após a mudança, sempre voltará a Belém.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)