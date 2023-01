'Em todos os outubros estarei em Belém', diz Gretchen durante live em Oliberal.com

"O que mais pode mais acontecer?" Foi assim que a cantora Maria Gretchen desabafou durante a live no Instagram de OLiberal.com, nesta sexta-feira (6), após o episódio que contou ter sofrido com policiais militares em frente a sua casa, no bairro do Jurunas, em Belém.

Há meses, Gretchen tem problemas com uma borracharia que fica ao lado de sua casa. Por conta disso, carros acabam parando em frente a garagem, causando vários transtornos e impedindo seu direito de ir e vir. "Estou indo pois não aguento mais a impunidade da cidade. Recebi inúmeros directs de pessoas falando que passam pelo mesmo, ou seja, não é só comigo. Dessa vez, o policial militar me intimidou com uma arma, ele me encarou com o revólver na direção do peito e sei que isso não é procedimento deles", detalhou.

Apesar da raiva e da decepção, Gretchen diz que deixará a capital paraense mas que sentirá muita saudade.

"Eu nunca tive vida social em outros lugares. Isso não tem preço. Em três anos, fiz muitos amigos, podia sair livremente para jantar, para ir ao supermercado, para hotéis do interior sem qualquer problema. Morei três anos em Belém e nunca fui assaltada. Eu tinha escolhido envelhecer e morrer em Belém. Era o local que tinha escolhido para receber meus filhos e meus netos. No mundo de hoje as pessoas confundem valores e aqui as pessoas são maravilhosas", disse ela lamentando a partida.



Sobre possíveis retornos à cidade, Gretchen foi enfática e disse que Belém jamais sairá de sua rota.

'Eu prometi à Nossa Senhora de Nazaré que todos os Círios eu iria na corda para agradecer pelo meu casamento com o Esdras, então, quando chegar já em setembro, eu sempre estarei aqui", comentou.

Sobre as despedidas, Gretchen diz que espera deixar a cidade logo após Carnaval. Tenho várias agendas no Brasil no sudeste e no nordeste, mas antes de ir para Portugal pretendo finalizar com um circuito que acontecerá em Belém, me despedir do Brasil aqui", finalizou.