Gretchen e Esdras de Souza compartilham clique íntimo na web: ‘Somos um só’

A cantora Gretchen utilizou o Instagram, na noite desta quinta-feira (15), para compartilhar uma foto íntima ao lado marido, o saxofonista paraense Esdras de Souza. A artista também aproveitou o momento para fazer uma pequena declaração ao esposo e citou pequenas palavras que resumem a cumplicidade do casal.

Na foto, a rainha do rebolado surge com uma calcinha fio dental, sentada na pia do banheiro e abraçada a Esdras. "Momentos nossos. Intimidade. Cumplicidade. Carinho. Somos um só. Só eu e vc,vc e eu”, escreveu Gretchen, na legenda da publicação.

Confira o clique: