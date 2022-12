Gretchen rebate internautas após ser chamada de interesseira: 'Nunca precisei de homem'

Seja pela aparência, pelo rebolado ou até mesmo pelo relacionamento com Esdras de Souza, com quem é casada desde 2020, Gretchen é constantemente alvo de críticas dos internautas. Na noite de terça-feira (13), a autora do hit "Conga" resolveu responder alguns ataques após ser chamada de interesseira e afirmou que nunca precisou de homem para sobreviver.

VEJA MAIS

Em um texto postado nos stories do Instagram, a eterna Rainha do Rebolado fez questão de rebater um comentário de que só se envolve com homens por causa do dinheiro. "Graças a Deus sou independente desde que me conheço por gente. Sempre ganhei dinheiro trabalhando muito. E nunca precisei de homem nenhum para me sustentar ou para eu ter alguma coisa", escreveu ela.

"Tudo que eu tenho foi meu trabalho que me deu. Não preciso tirar nada de ninguém e muito menos aproveitar de nada que os outros tenham. Sempre serei eu mesma, sempre serei verdadeira e sincera, gostem ou não. E com certeza sempre respeitei e respeito o direito de cada um", completou. Veja:

Desabafo de Gretchen. (Foto: Instagram @mariagretchen)

Na mesma noite do desabafo, após um bom tempo sem se pronunciar, a cantora e dançarina manifestou seu apoio a neta, Bia Miranda, que está na final do reality show "A Fazenda". No vídeo, a avó de Bia afirmou que viu os momentos da neta no programa e deseja que ela saia vencedora.

Gretchen e Esdras

Gretchen e Esdras de Souza. (Foto: Instagram @mariagretchen)

Os boatos do namoro entre Gretchen e o saxofonista paraense Esdras de Souza surgiram em meados de fevereiro de 2020. Os dois se casaram em outubro do mesmo ano, em uma cerimônia realizada em Belém.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)