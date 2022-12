Gretchen defende Esdras de críticas sobre novo visual: ‘Enche o meu saco’

Gretchen precisou interromper a curtição na “Farofa da Gkay” para rebater críticas direcionadas ao novo visual do marido, o saxofonista paraense Esdras de Souza. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, a cantora desabafou sobre os comentários maldosos que o casal sofre constantemente e explicou o motivo do corte de cabelo do músico.

"Estou tendo que ficar esclarecendo um monte de palhaçada. Quando esse povo vai parar de encher o meu saco e o do meu marido?", questiona a artista. "Eu tenho que dar explicação da cor da minha calcinha, se uso ou não sutiã, e agora tenho de revelar por que ele cortou o cabelo", desabafa.

Na sequência, a famosa revelou qual era a nova polêmica: "Uma (seguidora) falou um ridículo de um absurdo, que era para ele tirar a cola da prótese. Então, desinformada, ele não usa mais há dois anos. O médico disse que não faria o transplante capilar de uma vez. Ia ver como ia ficar para depois fazer retoque", explica.

"Ele raspou a cabeça para tirar os folículos. Vou mostrar bem de pertinho para as fofoqueiras de plantão. Aqui é a área toda preta é onde ele implantou cabelo e aqui, onde está vermelho, é de onde tirou. Então, para aquela burra que falou que aquilo é cola, isso aqui é um novo transplante", completa Gretchen, mostrando a região.

Esdras teve a sexualidade questionada, recentemente, após publicar um vídeo sobre seu mestrado em Musicoterapia, em que aparece dançando. "Para mim, ele é gay", disparou uma internauta, que logo recebeu uma resposta do artista. "Gente tão pequena como tu e principalmente preconceituosa jamais evoluirá na vida. Continuarás pobre de tudo e principalmente de espírito. Lhe convido a se retirar da minha rede, 'bruaca'", escreveu o marido de Gretchen.