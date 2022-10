Gretchen e Esdras renovam votos em festa à beira-mar: "Felizes e realizados"

A cantora Gretchen, 63, e o músico Esdras de Souza, 50, reuniram amigos e familiares em uma nova cerimônia para renovação dos votos nupciais feitos dois anos atrás. A festa, para 120 convidados, aconteceu em Salinas, nesta sexta-feira (30). Segundo o casal, a ideia de fazer uma segunda celebração era um desejo de ambos, que não puderam curtir como gostariam as bodas oficiais por conta da pandemia. "E como é uma data muito importante para o Esdras, porque ele faz 50 anos, juntamos tudo para podermos vivenciar essa festa como merecemos", contou a eterna rainha do rebolado.

VEJA MAIS

"Estamos muito felizes e realizados como casal. Apesar de algumas pessoas acharem impossível ser feliz nos dias de hoje, nós levamos a vida leve e com muita alegria", declarou Gretchen, rebatendo as críticas frequentes que recebe nas redes sociais sobre a forma como conduz sua relação e sobre suas escolhas.

"Escolhemos casar à beira-mar, num lugar que significa muito para nós. É a praia que passamos todos os nossos finais de ano. E esse hotel é o nosso refúgio. A temática é bem Amazônia, bem indígena e bem paraense. Minha descendência indígena é muito forte. Mas é um evento íntimo", declarou em entrevista à revista Quem.

Veja alguns registros:

A cerimônia foi realizada em uma capela dentro do próprio hotel, com os noivos vestidos à caráter, de branco, mas em estilo despojado, e a festa que a sucedeu teve de DJ a lounge music ao pôr do sol. No cardápio, os noivos elegeram pratos típicos do Pará, massas e um open bar. Os convidados levaram como lembrança uma miniatura de cachaça de jambu.

"Convidei meus amigos famosos como Anitta, Gkay, Lucas Rangel, Viviane Araujo, Nicole Bahls, Taynara OG e algumas celebridades locais do Pará. Mas compreendo que essa data é muito próxima das Eleições e muitas pessoas não puderam vir. Mas estão mandando mensagens de carinho para mim", revelou a cantora.