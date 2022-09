Gretchen insinua 'boicote' ao casamento com Esdras e manda indireta: 'somos blindados'

TEATRO

Nazareno Tourinho: Belém ganha primeiro teatro popular na Cidade Velha

O teatro inaugura em funcionamento com programação da Bienal de Artes, com os Palhaços Trovadores e o solo do ator Salustiano Vilhena e, também, uma exposição artística: "I’DE – NASÃ, O POVO DAS ÁGUAS", que faz parte do acervo do Museu de Arte de Belém