Gretchen brinca com meme e 'se candidata' à Presidência; entenda o caso

A cantora Gretchen adorou a criatividade dos internautas que modificaram o slogan de um presidenciável e cravaram um "Prefiro Gretchen". A arte caiu tanto no gosto da artista que ela acompartilhou nas redes sociais. “Gente, vocês me matam de rir. Amo vocês”, escreveu no Twitter, com um emoji de gargalhada. Ela ainda retuitou um post comparando o público de Jair Bolsonaro ao dela em Belém.

A frase “Prefiro Gretchen” remete ao slogan de Ciro Gomes (PDT), que reclamou de perfis lulistas que se apropriaram da marca. Embora tenha sido um meme, a campanha do presidenciável não levou na brincadeira e acionou o TSE contra o que ele chamou de “roubalheira”.

Gretchen, que tem um filho vereador em São Paulo (Thammy Miranda), concorreu em 2008 a prefeita da ilha de Itamaracá, em Pernambuco, mas obteve apenas 343 votos.