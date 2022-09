Gretchen fará festa de renovação de votos com Esdras Souza

Gretchen, que já formalizou o casamento com o paraense Esdras de Souza em uma luxuosa cerimônia, no dia 30 de setembro de 2020, em Belém, anunciou uma nova festa, dessa vez para renovar os votos matrimoniais com o saxofonista e também para celebrar o aniversário de 50 anos dele.

A Rainha do Rebolado, que já casou 18 vezes, fará uma festa para 120 convidados, em um hotel de Salinópolis, balneário do Nordeste Paraense bastante frequentado pelo casal, conforme adiantou a coluna Splash, do Uol.

O evento será à beira-mar e a decoração terá "motivos indígenas marajoaras".

"Vamos comemorar com 120 convidados e curtir muito, já que em nosso casamento não pudemos aproveitar nada por conta da pandemia", revela Gretchen. Ela recordou que, na ocasião, a cerimônia teve 100 convidados e distribuição de máscaras e álcool.

Na festa de renovação de votos, noivos e convidados irão vestir branco. "O sentimento é de plenitude total", disse a cantora.