Ex-empresário do ‘Luva de Pedreiro’ impede que entrevista com influencer vá ao ar na Globo

A TV Globo foi proibida judicialmente de exibir quaisquer informações que possam vir a causar discurso de ódio contra Allan Jesus, ex-empresário do influencer Iran Alves, conhecido como “Luva de Pedreiro”. Nas últimas semanas, o desentendimento entre as partes ganhou repercussão nas redes sociais. Ao longo da semana, o repórter Mauricio Ferraz foi até Recife e gravou com Iran, familiares e os seus novos empresários, mas teve que editar o material para ir ao ar no Fantástico deste domingo (3). As informações são do Gshow.

VEJA MAIS

Para a TV Globo, “a liminar concedida viola a liberdade de imprensa e de expressão" e informa que vai "recorrer da decisão”.

Iran Santana Alves tem 20 anos e nasceu na cidade de Quijingue, interior da Bahia. Ele ganhou mais de 15 milhões de seguidores na internet depois de fazer vídeos no campinho de casa, que renderam destaque, inclusive, internacional. Jogadores do Liverpool, Real Madrid, filho do Cristiano Ronaldo e Neymar, entraram no famoso "receba" do “Luva de Pedreiro”.

VEJA MAIS

Recentemente, porém, ele afimou que, apesar de ter fechado negócio com grandes empresas, não movimentou mais do que R$ 8 mil desde que abriu conta em banco, em abril: "Todo dinheiro que eu pedi, eu pedi emprestado. Até estou devendo setenta conto. Um cara lá que eu comprei uma bola, tá ligado? Não tinha, estou devendo. Ainda tenho que pagar o cara”.

O Fantástico apurou que existe uma multa bastante elevada só para Iran no acordo entre ele e seu ex-empresário, em caso de rescisão. Ele assinou o contrato sem a supervisão de um advogado.