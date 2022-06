Luva de Pedreiro diz que perdeu acesso à conta no Tiktok

O influenciador digital, Iran Ferreira, conhecido na internet como Luva de Pedreiro, depois de acusações de que seu empresário, Allan de Jesus, não teria pago o valor devido por publicidades e demais trabalhos, disse, no último domingo (26), que também perdeu o acesso à conta no Tiktok, plataforma que o projetou a uma fama nacional.

"Fala, minha tropa! Aí é esculhambação. Aí galera, falar a verdade, eu não estou nem mexendo no Tiktok, pô, está pedindo senha para entrar no Tiktok agora. Só quem sabe a senha é o pessoal lá, meus ex-empresários lá. Aí é esculhambação, parceiro. Comecei no Tiktok sozinho, com Deus, todo mundo sabe aí, oxe", desabafou.

Na rede social, Luva de Pedreiro possui 17,3 milhões de seguidores, além de outros 15 milhões no Instagram.

Após a polêmica, o influencer disse que iria dar uma pausa nos conteúdos produzidos e na carreira, aumentando as especulações sobre um possível rompimento com o empresário. Allan de Jesus chegou a se posicionar dizendo que o contrato com Luva de Pedreiro vai até 2026.

Quanto aos valores supostamente pagos indevidamente, o empresário afirma que o influenciador ainda receberá, até julho, pelo menos R$ 2 milhões. Por conta disso, reforçou que todo o montante será devidamente repassado ao jovem a partir de julho deste ano.