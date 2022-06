Empresário do Luva de Pedreiro tentou comprar imóveis à vista com R$ 11 milhões, revelou colunista

A polêmica entre Iran Ferreira, o “Luva de Pedreiro”, e o empresário Allan Jesus - suspeito de fazer má administração do dinheiro do jovem-, ganhou mais um capítulo. O colunista Leo Dias revelou que o agente do influencer teria tentando comprar quatro imóveis avaliados em R$ 800 mil em um bairro nobre do Rio de Janeiro, e um quinto imóvel, avaliado em cerca de R$ 8 milhões, em um condomínio de luxo da cidade.

De acordo com o colunista, o empresário teria pressa para fechar a compra dos imóveis e teria mandado a esposa dar continuidade nas negociações, além de pagar à vista pelas novas moradias. Allan Jesus ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Ainda nesta quinta-feira (23), o empresário de Iran utilizou as redes sociais para se defender das supostas “acusações” de ter passado Iran “para trás” e não administrar bem o dinheiro conquistado pelo rapaz. No perfil, o agente explicou que o influencer teria R$ 2 milhões em publicidade a receber. Além de garantir que tem cuidado dos processos para garantir que a casa do jovem seja reformada. Assista: