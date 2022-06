Empresário de Luva de Pedreiro quebra silêncio e afirma que influencer tem R$ 2 milhões a receber

O empresário do influencer Iran Ferreira, o “Luva de Pedreiro”, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (23), para se defender das polêmicas envolvendo uma suposta má administração da carreira do rapaz, que mesmo com uma carreira expressiva na web, continua vivendo na mesma casa simples no interior da Bahia.

Tudo começou quando o colunista Leo Dias publicou que o jovem influencer teria somente cerca de R$ 7,5 mil na conta bancária, o que é de se estranhar já que alguns contratos com cachês "gordos" foram fechados entre o rapaz e algumas empresas.

Por meio de uma rede social, Allan Jesus explicou a situação alegando que Iran teria a receber R$ 2 milhões em publicidade. Contudo, até o momento nenhum pagamento foi feito.

"Todos [os pagamentos] serão feitos a partir de julho de 2022. Até o presente momento, os contratos de publicidade ainda não foram pagos. Antes da nossa empresa ser aberta e ter uma conta jurídica, o Iran tinha feito um acordo informal com uma agência onde gravaria alguns vídeos no TikTok. Naquele momento, o valor foi de R$ 20 mil. Como ainda não existia essa conta jurídica, o valor foi depositado na conta da ASJ Consultoria", justificou o empresário.

Em seguida, Allan continuou dizendo que teria feito um investimento de quase R$ 200 mil. Quanto à casa do influencer - que teria sido filmado pelo próprio jovem em condições precárias -, o empresário garantiu que, em abril deste ano, entrou em contato com uma arquiteta e está negociando a construção de uma nova residência para o rapaz.

No último domingo (19), Luva de Pedreiro realizou uma transmissão ao vivo e anunciou uma pausa na produção dos vídeos. Chateado, o influenciador utilizou alguns palavrões para expressar a sua indignação: “ O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p... Estou de saco cheio, já".