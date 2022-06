Ex-empresário de Luva de Pedreiro se defende e diz sofrer ameaças de morte

Após ter sido acusado de mudar as senhas dos perfis de Luva de Pedreiro nas redes sociais, Allan Jesus, ex-empresário do influencer, usou o Instagram para se defender. Na postagem, ele diz estar sofrendo ameaças e ainda critica os novos administradores da carreira de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro.

Nos últimos dias, centenas de notícias vieram à tona e revelaram uma relação conturbada entre Iran e Allan. Após mais um desses capítulos, o ex-empresário usou o Instagram para explicar a sua parte da história e afirma ter entregado as senhas dos perfis de Luva de Pedreiro para o influencer. Ele também falou o motivo de Iran não ter conseguido acessar as contas e criticou a nova equipe que gere a carreira de Luva.

“Por falta de conhecimento técnico da nova equipe, quando eles me desconectaram, esqueceram de alterar o e-mail se segurança. O e-mail que o Iran usava, não era seguro. Quando eles tiraram meu acesso, não tiveram como entrar na conta. Eles poderiam ter me pedido o código de segurança, mas não fizeram isso. Só me pediram o acesso depois do Iram ir para a internet me acusar", afirma.

Allan também conta que seus dados foram vazados na web e sua família está sofrendo ameaças.

"Neste momento estou sendo ameaçado de morte, a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Vazaram todos os meus dados pessoais, minhas informações na internet", declara.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)