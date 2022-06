Lenda do futsal, ex-jogador Falcão ajuda a gerenciar carreira de Luva de Pedreiro

Após as polêmicas dos últimos dias, que o fizeram deixar o antigo empresário, o influenciador digital Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, terá uma importante ajuda. O ex-jogador Falcão, lenda do futsal, afirmou ao SBT News que vai ajudar a gerenciar a carreira do jovem.

Ao portal, Falcão teria afirmado que indico "pessoas e equipes maravilhosas" ao Luva de Pedreiro, que terá novos agentes. Falcão reforçou que as conversas seriam feitas de forma transparente e contariam com participação ativa dos pais do jovem.

Nos últimos dias, o influencer chegou a declarar que iria dar uma pausa nos conteúdos produzidos , aumentando as especulações sobre um possível rompimento com o empresário Allan de Jesus, que se posicionou ao afirmar que o contrato com Luva de Pedreiro vai até 2026.

Quanto aos valores supostamente pagos indevidamente, o empresário afirma que o influenciador ainda receberá, até julho, pelo menos R$ 2 milhões. Por conta disso, reforçou que todo o montante será devidamente repassado ao jovem a partir de julho deste ano.