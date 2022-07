Luva de Pedreiro se muda para mansão após assinar com novo empresário

Iran Ferreira, o “Luva de Pedreiro”, agora vai morar em uma mansão, localizada no litoral Sul de Pernambuco. Após a polêmica com seu ex-empresário, Allan de Jesus, e a assinatura de contrato com seu novo agente, o ex-jogador de futsal Falcão, Iran comemorou a conquista junto a sua família. As informações são do jornal O Povo.

VEJA MAIS

O jovem mostrou o imóvel novo para a equipe do “Fantástico”, da Globo, na sexta-feira (1º). A mansão foi alugada pelos novos agenciadores da carreira de Iran. Nas redes sociais, Luva de Pedreiro disse estar feliz pela conquista.

'Luva' agora vai morar em uma mansão (Reprodução)

Iran brincou ao dizer que a nova residência é tão grande que quase se perdeu no interior do local.

“Graças a Deus, o melhor do mundo, casa pesada né, casa magnífica, me perdi na casa, estava caçando um lugar, mas não achava”, disse.

O pai do influencer, Seu Vadinho, comemorou a conquista do filho: "Nem se compara. Aqui não é uma casa, é uma mansão, aqui é uma cidade. Estamos felizes”.