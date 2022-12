Danilo Gentili e Rodrigo Constantino trocam xingamentos nas redes sociais: 'Covardão'

O apresentador do The Noite, Danilo Gentili, e o comentarista político Rodrigo Constantino utilizaram as redes sociais, na segunda-feira (26), para trocar “farpas” públicas. O desentendimento ocorreu após Constantino expor a opinião sobre a prisão do empresário paraense George Washington, acusado de terrorismo e porte ilegal de armas durante um atentado em Brasília. As informações são de O Tempo.

Tudo começou quando Constantino se mostrou incomodado por algumas notícias estarem sendo focadas no fato de George Washington ter repostado, em suas redes sociais, um vídeo do economista fazendo críticas a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Confira:

"Os canalhas tentam criar o crime de ser mencionado pelo sujeito, que entrou só em abril no Twitter, ficou até outubro quase sem postar, e de repente passou a me mencionar freneticamente. Nunca ouvi falar dele e desafio qualquer um a mostrar uma só mensagem defendendo o terrorismo", comentou Rodrigo Constantino no Twitter.

Danilo Gentili compartilhou o tweet do comentarista com a seguinte mensagem: “Vai pra ********, cínico do caraio. Você e outros fizeram exatamente isso: com o gordo grudado na cadeira em Miami, ficaram, sim, ficaram, sim, incentivando louco a incendiar o país, cínico covarde”.

Nesta terça-feira (27), Constantino devolveu os xingamentos de Gentili. "É um bost*** como todo MBL, um covarde que mente para ser aceito pelos censores que diz enfrentar. Se ele mostrar uma só mensagem minha incentivando alguém a 'incendiar o país' eu me retrato em público. Caso contrário, fica constatado que ele não passa de um pulha", escreveu ele.

Danilo retrucou o comentário de Rodrigo com mais xingamentos e compartilhou um vídeo em que Constantino conversa com o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) e diz que, em caso de uma "convocação contra comunistas", ele poderia ser um dos "soldados" porque tinha armas. Veja: