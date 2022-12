Padre Julio Lancellotti processa Danilo Gentili por danos morais, diz colunista

O padre Julio Lancellotti entrou com uma ação judicial contra Danilo Gentili por danos morais após afirmar ter sofrido um ataque homofóbico por parte do apresentador, em uma publicação feita no Instagram, neste mês de dezembro. O pároco pede uma indenização de R$ 48.400. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira.

Segundo a colunista, a confusão teve início quando Lancellotti criticou os jogadores da Seleção Brasileira e o ex-atleta Ronaldo Fenômeno que compartilharam, nas redes sociais, que estavam comendo carne banhada a ouro 24 quilates, avaliada em R$ 9 mil. Na ocasião, o padre achou o gesto pura ostentação: “Vergonha”.

Gentilli, então, respondeu ao comentário do padre de forma debochada: “Nós dois lamentamos vendo esse vídeo, amado padre. Eu lamento porque não estou lá com eles comendo essa carne e você lamenta porque gosta de linguiça”.

Padre Julio afirmou que ficou evidente a intenção do apresentador de ofendê-lo. Em uma segunda publicação, Danilo referiu-se ao pároco como “Padre Linguiça”.

Lancelloti pediu a remoção da postagem feita pelo apresentador com pena de multa diária de R$ 5 mil. Ele também solicita que Gentili seja proibido de publicar qualquer conteúdo alusivo à sexualidade do padre.