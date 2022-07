Danilo Gentili defende Leo Lins, após demissão por fazer piada sobre criança com hidrocefalia

O apresentador Danilo Gentili defendeu Leo Lins, que recentemente foi demitido do SBT, no início do mês, após fazer "piada" em um show de Stand-Up Comedy com o Teleton com uma criança com hidrocefalia. "Gentil, generoso, extremamente empático", disse Gentili em frente às câmeras do seu programa "The Noite com Danilo Gentili", do SBT, na noite desta terça-feira, 19. As informações são do portal Splash.

Em um dos momentos Danilo diz que Leo Lins é uma das melhores pessoas que conheceu e tentou justificar as ações do colega com a expressão "tempos chatos". "O Leo Lins é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Ele é gentil, generoso, extremamente empático, é um cara que nunca mediu esforços para ajudar o próximo. Ele é esse tipo de gente que ajuda gente necessitada na rua, seja contribuindo com quem precisa ou atuando em grupo de defesa dos animais. O Leo Lins sempre agiu silenciosamente. Para o meu amigo Leo Lins, mais importante do que parecer bom, é ser bom, e ele é uma boa pessoa. Ele é reverenciado por todo mundo dessa equipe que o conhece, pelo o que ele faz, não pelo o que ele diz nos palcos enquanto trabalha para um público que sabe que tudo o que é falado lá são apenas piadas", afirmou.

A conta do "Diário de Novelas", que publica conteúdos relacionados às programações do SBT disponibilizou em duas partes a fala do apresentador, confira: