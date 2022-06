Danilo Gentili sobre Luisa Sonza: 'Só é famosa porque rebola de fio dental'; vídeo

Danilo Gentili causou polêmica mais uma vez, ao comentar sobre a carreira de Luisa Sonza. Segundo o apresentador, ele acha hipócrita o discurso de empoderamento feminino da artista.

“Quem é a Luísa Sonza? É uma mulher que ficou famosa porque namorou um homem famoso e que fica com um discurso de que não pode objetificar a mulher só que só é famosa porque rebola de fio dental. Olha o tamanho dessa esquizofrenia que estou descrevendo. Ganha dinheiro mostrando o rabo e rebolando, só que ela diz que isso não pode ser feito porque isso é objetificar a mulher”, disparou o humorista.

O apresentador ainda disse que as atitudes da cantora não condizem com o que ela defende: "A menina diz que a mulher tem que ser reconhecida pelo talento. Ela canta e rebola pelada e faz isso ser notícia. Se você aponta a hipocrisia, não… é meu corpo, minhas regras. Tudo bem, concordo, mas o corpo da mulher que quer fazer propaganda de cerveja [usando] biquíni não é dela? As regras não são dela? E se a mulher da propaganda de cerveja falar: ‘É meu corpo, minhas regras e quero que meu corpo de biquíni venda cerveja e quero ganhar dinheiro com isso’. Aí não pode. É uma loucura”, comentou.

Não é a primeira vez que Danilo causa polêmica com seus comentários a respeito de Luisa Sonza. No ano passado, ele rebateu um um seguidor que falou sobre a associação da fama com o corpo.

“A sociedade tem medo de mulheres que mostram a bunda”, postou na época. Danilo entrou na discussão e comentou: “Mostrar a bunda qualquer uma mostra. O ser foda é que é difícil. Exemplo de uma mulher foda no ramo: Anitta. Ela venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido”.

