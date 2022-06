Luísa Sonza desabafa sobre suposta ficada com o ex-BBB Paulo André: 'Colocam palavras na minha boca'

A cantora Luísa Sonza resolveu se pronunciar no Twitter, na noite de terça-feira (31), sobre os rumores de uma suposta ficada com o ex-BBB Paulo André. Os boatos do romance surgiram após os artistas serem flagrados lado a lado em um show do cantor Thiaguinho, em Vitória, no último domingo (22), e várias notícias onde ela teria confirmado o romance aparecerem na web.

"Só um negócio: eu não falo com quem eu fico ou não pra jornalista nenhum. Não falo nem para os meus amigos (risos). Tem gente falando que confirmei coisa para jornalista. Eu lá vou falar de ficada minha? Eu vou falar é de trabalho que ganho mais dinheiro, literalmente", começou ela em uma série de tweet.

A autora de "Penhasco" seguiu o desabafo sem confirmar ou negar a ficada, destacando que fica chateada de ver notícias alegando que ela teria confirmado o romance. "Se quiserem falar tô nem aí. Minha vida já é exposta pra caramba e isso não me afeta. Mas, poxa, além de falar da minha vida ainda colocam palavras na minha boca. Aí a Lulu fica chateada, né gente. E ainda passo de faladora coisa que eu odeio". Confira:



Tweets da Luísa Sonza. (Foto: Twitter)

Luísa Sonza sempre usa seu Twitter para desabafar sobre sua vida amorosa. Recentemente, ela relatou que ganhou flores e uma declaração de uma pessoa anônima e estava tentando decifrar quem seria o (a) pretendente.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)