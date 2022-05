Luísa Sonza assina contrato de 20 milhões de dólares com a Sony Music

Luísa Sonza assinou contrato milionário com a Sony Music, que segundo apurado pela coluna LeoDias gira em torno de R$ 20 milhões de dólares (cerca de R$ 100 milhões de reais). Além do Brasil, a gravadora investirá na imagem da cantora a nível global nos próximos anos, com a possibilidade de lançamentos musicais em espanhol e inglês.

Em março deste ano, a coluna informou sobre a não renovação de contrato da cantora com a Universal Music. Luísa Sonza e a gravadora firmaram contrato em 2017. Pelo acordo, a artista deveria produzir três álbuns.

Luiza movimenta, atualmente, cerca de 28,9 milhões de seguidores no Instagram e está entre as artistas do pop mais influentes do Brasil. Seu mais recente trabalho é o álbum Doce 22, pela Universal Music, que inclui parceria com Pabllo Vittar, Ludmilla e Jão. A assessoria da cantora foi procurada pela coluna e não quis se pronunciar.