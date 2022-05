Luísa Sonza e PA são vistos juntos em show e surgem boatos de affair

Luísa Sonza e Paulo André ficaram lado a lado aproveitando o show de Thiaguinho, na madrugada deste domingo (22), em Vitória (ES). Luísa dividiu o microfone com Thiaguinho e PA seguiu assistindo tudo.

Os fãs, que já shippavam a dupla desde que notaram que eles estavam trocando curtidas no Instagram, ficaram em polvorosa. “Luísa Sonza e Paulo Andre fariam o casal mais gostosão do Brasil”, disse uma internauta. “Sonza e PA são lindos demais juntos. Shipo muito”, elogiou outro.

Apesar de ter vivido um romance com Jade Picon no Big Brother Brasil 22, Paulo André e a influenciadora já deixaram claro que são só amigos. Já Luísa, está solteira desde que anunciou o fim do tumultuado namoro com Vitão, no fim do ano passado.