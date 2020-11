Rodrigo Constantino anunciou demissão de Jovem Pan: 'Não resistiram'

Rodrigo Constantivo utilizou o Twitter nesta tarde de quarta-feira (4), para anunciar que foi desligado da Jovem Pan após comentários polêmicos do caso Mari Ferrer.

Vcs venceram uma batalha, parabéns! A pressão foi tão grande sobre a Jovem Pan, DISTORCENDO CLARAMENTE MINHA FALA, que não resistiram. Não os culpo. É do jogo. Quem me conhece e quem viu de fato sabe que eu jamais faria apologia ao estupro! Mas desde já estou fora da Jovem Pan. — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 4, 2020

Sou muito grato por tudo que a Jovem Pan fez, pelo espaço livre, pela confiança. Foi um período de trabalho intenso, muitas conquistas e crescimento. — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 4, 2020

O jornalista afirmou, mais cedo, que não denunciaria possíveis estupradores da sua filha, dependendo das “circunstâncias” do ocorrido. A declaração gerou polêmicas entre os internautas que discordam da opinião do colunista.

A afirmação foi dada durante transmissão virtual realizada no canal de Constantino no Youtube, quando ele comentava a sentença do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) a respeito do caso de Mariana Ferrer.

O jornalista defendeu que “dá boa educação para que isso não aconteça” com sua filha. “Mas se ela chegar em casa e disser: ‘Fui estuprada’. [Vou pedir para ela ] Me dar as circunstâncias”.

“Fui em uma festinha, eu e três amigas, tinham 18 homens, bebemos muito e eu estava ficando com dois caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusada. Ela vai ficar de castigo feio e eu não vou denunciar um cara desses pra polícia, eu vou dar esporro na minha filha”, falou o colunista sobre uma situação hipotética envolvendo a filha.

Constantino ainda argumentou que “existe mulher decente ou piranha”. “Não pode falar essas coisas mais hoje em dia. Homem que faz uma coisa dessas não é decente, mas não existe também a ideia de mulher decente?”

Confira o vídeo completo:

A afirmação gerou polêmicas entre os internautas que discordam da opinião do colunista:

Ainda fico supreso com a baixeza, a canalhice, a vilania dessa gente.



Meteu até a própria filha no meio. Com alguém minimamente decente ainda trabalha com esse sujeito!? — Diego Rufino (@Diego_Rufino) November 4, 2020

Não existe nada mais conservador e da família tradicional que justificar estupro — Atauã Mattozo (@atauamattozo) November 4, 2020