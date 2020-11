Filha de Rodrigo Constantino desabafa sobre fala do pai: 'Isso me afetou'

A filha de Rodrigo Constantino, Laura Constantino, publicou ontem (4) nas redes sociais um vídeo se pronunciando após as declarações polêmicas do pai sobre o caso da Mari Ferrer. Em uma live publicada na última quarta-feira, o colunista afirmou que castigaria a própria filha se fosse estuprada e não denunciaria o criminoso

No Instagram, a jovem diz ter ficado abalada com a fala de Constantino, mas acredita no caráter dele e disse que o pai seria a primeira pessoa a ficar do lado dela.

“Eu fiquei muito na dúvida se gravava um vídeo ou não, porque não gosto de me envolver em polêmica, mas eu recebi muitas mensagens hoje de amigos e pessoas que não conheço falando sobre o que aconteceu em relação ao meu pai, e realmente me deixou muito abalada”, iniciou Laura.

"Ele falou que se a filha dele, que sou eu, fosse estuprada, não iria denunciar o crime, que ele iria me colocar de castigo. Isso me afetou muito, porque eu conheço o meu pai, sei que é uma pessoa que tem caráter, que é contra o estupro, como qualquer pessoa que tem caráter é. Eu ter que ler uma coisa dessas mexeu muito comigo, porque eu tenho certeza que se alguma coisa, Deus me livre, acontecer comigo, meu pai seria a primeira pessoa que iria ficar do meu lado, iria atrás de quem cometeu esse crime, denunciaria essa pessoa, porque qualquer pessoa, qualquer pai que tem caráter iria fazer isso, uma pessoa boa iria fazer isso", afirmou.

"Ter que ler uma coisa assim do meu pai realmente me abalou muito. Sei que muita gente que estava nesse vídeo não concorda com o que ele fala e não gosta dele, mas é que realmente eu tenho certeza que se alguma coisa acontecesse ele iria ficar do meu lado. Eu só precisava falar isso, porque ter que ler tanta gente falando que eu tenho um pai que é a favor do estupro e coisas assim não tem como, porque eu sei que ele não é isso", finalizoua jovem.