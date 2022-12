Pecuarista desmente fake news envolvendo governador Helder Barbalho e paraense preso em Brasília

O pecuarista Fábio Coutinho Assunção, vice-presidente do Sindicato Rural de Xinguara, gravou um vídeo desmentindo falsas informações divulgadas nas redes sociais a partir de uma imagem dele em um evento com o governador Helder Barbalho. Os textos espalhados na internet apontam que o homem ao lado do governador seria o empresário paraense preso na capital federal, após tentar explodir uma bomba perto do Aeroporto de Brasília.

“Hoje fui surpreendido com várias fake news, usando uma foto minha, em que eu estava em um evento oficial do Sindicato Rural, com a presença do governador Helder Barbalho, e estão usando essa foto e dizendo que esse que está ao lado do governador, seria a pessoa que foi presa esse final de semana em Brasília com armas. Eu quero dizer que não é a mesma pessoa. Estão usando maldosamente essa foto e venho aqui esclarecer que nessa foto, sou eu, Fábio Coutinho Assunção. Nada a ver com a pessoa que foi presa lá”.

Em suas redes sociais, o próprio governador Helder Barbalho desmentiu a fake News, respondendo questionamentos de seguidores sobre o assunto. “É fake news. Esta não é a mesma pessoa que foi presa em Brasília”.