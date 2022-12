Empresário paraense tem prisão preventiva decretada

O empresário paraense George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, detido após montar um explosivo próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, no último sábado (24), teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela Justiça do Distrito Federal. A decisão tomada pela juíza Acácia Regina Soares de Sá, da 8ª Vara Criminal, atende ao pedido do Ministério Público, feito pelo promotor de Justiça Arnaldo Dias Santos da Costa Carvalho. Dessa forma, o suspeito perde o direito de responder ao processo em liberdade, mesmo sem antecedentes criminais. As informações são da Agência Estado.

Na decisão, a magistrada observa que o delito “foi de extrema gravidade em concreto, especialmente pela quantidade de munições apreendidas". Para Acácia Regina de Sá, a ausência de endereço fixo em Brasília também é um obstáculo para que Sousa responda em liberdade.

VEJA MAIS

Em depoimento à polícia, o acusado, que se apresentou como gerente de postos de gasolina no Pará, disse que cogitou explodir estação de energia em Taguatinga, na região metropolitana de Brasília, no intuito de provocar a intervenção das Forças Armadas, segundo o promotor de Justiça.

Será aberto prazo de dez dias para apresentação de defesa prévia. Porém, a decisão proferida na audiência de custódia determina, primeiramente, a redistribuição do processo para o cartório criminal competente.