Esposa de paraense que tentou explodir bomba em Brasília recebeu auxílio emergencial

Ana Cláudia Leite de Queiroz Sousa, esposa de George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, está no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. De acordo com dados do Portal da Transparência, de abril de 2020 a outubro de 2021, foram disponibilizadas 16 parcelas de auxílio emergencial a Ana Cláudia, com valores que variam de R$ 250 a R$ 600, dependendo do mês. Porém, parte do recurso foi devolvido à União.

Ela começou a receber o auxílio em abril de 2020, quando o governo liberou a primeira parcela do benefício em todo o país para atender famílias de baixa renda, em razão dos impactos econômicos da pandemia da covid-19. Segundo informações do Portal da Transparência, os valores referentes a duas parcelas de R$ 600 - dos meses de abril e setembro - e outras quatro parcelas de R$ 300 - disponibilizadas de outubro a dezembro - foram devolvidos pela beneficiária.

Ainda constam outras três parcelas de R$ 600 (maio, junho e julho de 2020) e sete parcelas de R$ 250, dos meses de abril a outubro de 2021. Em relação a esses valores, não há informações apontando a devolução do benefício.

(Reprodução / Portal da Transparência)

O cadastro de Ana Cláudia aparece como sendo do municipio de Marituba, na região metropolitana de Belém.

Em depoimento à Polícia Civil do DF, o marido dela, George Washington, preso após montar artefato explosivo perto do aeroporto de Brasília, disse que teria investido R$ 160 mil na aquisição de armas de fogo.

O Grupo Liberal procurou o Ministério da Cidadania e a Controladoria Geral da União pedindo mais informações sobre o cadastro da beneficiária e os valores não devolvidos. A Prefeitura de Marituba também foi procurada para comentar o caso. A reportagem aguarda um retorno dos órgãos sobre o assunto.