Confira trechos do depoimento de empresário paraense preso por ato de terrorismo em Brasília

Reportagem exibida pelo “Fantástico” deste domingo (25) detalhou o depoimento do empresário paraense George Washington Oliveira Sousa, 54 anos, após ele ter sido preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele é suspeito de tentar explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília. A polícia classificou o caso como “ato de terrorismo”. O empresário, que é dono de um posto de combustíveis em Xinguara (PA), mencionou em depoimento a ação de manifestantes que, no dia 12 deste mês, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, na capital federal, e ninguém foi preso.

George afirmou que conversou com policiais e bombeiros e teve a certeza de que eles estavam do lado do presidente Jair Bolsonaro. “Eu conversei com os PMs e os Bombeiros responsáveis por conter os manifestantes que me disseram que não iriam coibir a destruição e o vandalismo desde que os envolvidos não agredissem os policiais. Ali ficou claro para mim que a PM e o Bombeiro estavam do lado do presidente”, disse George em depoimento.

O empresário afirmou ainda que o plano elaborado na véspera de Natal foi elaborado “com os manifestantes do QG do Exército para provocar a intervenção das Forças Armadas e a decretação de estado de sítio para impedir a instauração do comunismo no Brasil”.

Segundo George, a ideia inicial era instalar o artefato explosivo em um poste para provocar a falta de eletricidade e dar início ao caos, que levaria à decretação do estado de sítio. Em depoimento à polícia, o empresário também detalhou que o explosivo foi entregue a um outro bolsonarista no QG. E, no dia 23 de dezembro à noite, foi até o QG e deixou o artefato já preparado, com Alan Diego dos Santos Rodrigues, que não seguiu o plano original.

Entenda o caso

​O empresário paraense George Washington Oliveira Sousa, 54 anos, foi preso na noite do último sábado (24) suspeito de tentar explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília. De acordo com o site Metrópoles, George foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, na capital federal, ainda neste domingo.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito foi preso por investigadores da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) em um apartamento no Setor Sudoeste, em Brasília. Junto dele, ainda segundo a PCDF, foram apreendidos um fuzil, duas espingardas, revólveres, mais de 1 mil munições e artefatos explosivos. Após a prisão, um suposto amigo de George se manifestou, em grupos de trocas de mensagens, e disse que o empresário foi “preparado para a guerra”.

O diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, declarou que o atentado planejado pelo empresário do Pará poderia provocar a maior tragédia da história de Brasília.