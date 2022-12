Terrorismo em Brasília: veja por quais crimes o paraense preso com bombas no DF está sendo acusado

O paraense George Washington, de 54 anos, foi preso, na noite de sábado (24), por suspeita de tentar explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília. Autuado em flagrante, sob acusações de posse e porte irregular de armas, o empresário também está sendo investigado de outros crimes. Veja quais.

Quais são os crimes que o paraense está sendo acusado?

George Washington foi autuado em flagrante por posse e porte irregular de arma de fogo de uso restrito, pois fabricou ou empregou um "artefato explosivo ou incendiário" sem autorização. Um áudio vazado nas redes sociais aponta a possível motivação para o crime.

Ele também foi autuado pela Polícia Civil do Distrito Federal com base na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, que considera ato de terrorismo "usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa".

Material apreendido com o empresário. (Foto: TV Globo/Reprodução)

No domingo (25), a 8ª Vara Criminal de Brasília converteu em preventiva a prisão em flagrante e transferiu George para o Complexo Penitenciário da Papuda. No entanto, a Justiça considerou apenas a lei que trata sobre porte e posse irregular de armas ao analisar o caso, mas a investigação pode continuar com base na Lei Antiterrorismo, que prevê de 12 a 30 anos de reclusão.

