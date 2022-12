Paraense preso diz que ‘estava preparado para matar ou morrer’

O empresário paraense George Washington de Oliveira Sousa, 54, preso por tentar montar um explosivo nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília teria afirmado em depoimento que “estava preparado para matar ou morrer”. As informações são do portal Metrópoles.

“A minha ida a Brasília tinha como propósito participar dos protestos que ocorriam em frente ao QG do Exército e aguardar o acionamento das Forças Armadas para pegar em armas e derrubar o comunismo. A minha ideia era repassar parte das minhas armas e munições a outros CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) que estavam acampados no QG do Exército assim que fosse autorizado pelas Forças Armadas”, afirmou. Em um áudio vazado nas redes sociais, um homem fala sobre George Sousa e comenta a possível motivação do acusado.

George estava em Brasília desde o dia 12 de novembro vindo do município de Xinguara, no sudeste paraense. Ele teria gastado cerca de R$ 160 mil em armas e R$ 600 em dinamite antes da viagem.

Após sua prisão no sábado, 24, a Polícia Civil apreendeu duas escopetas de calibre 12, dois revólveres calibre 357, três pistolas; um fuzil calibre 308, mais de mil balas de diversos calibres e cinco bananas de dinamite no apartamento em que ele estava hospedado.

De acordo com a Polícia Civil, o registro de CAC de George Washington está fora de norma. Acrescentou ainda que a investigação segue sob sigilo com todas as ações sendo realizadas e registradas em inquérito.