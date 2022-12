Paraense preso por suspeita de atentado em Brasília participou de audiência em Comissão no Senado

O empresário do Pará George Washington de Oliveira Sousa, preso no sábado (24) após tentar explodir um caminhão-tanque perto do Aeroporto de Brasília, participou de uma audiência pública da Comissão de Transparência e Fiscalização (CTFC) do Senado, realizada pelo senador Eduardo Girão (Pode-CE), no dia 30 de novembro. Ele aparece no vídeo do debate, disponível no site do Senado. As informações são do G1 Nacional.

Após tomar conhecimento da presença de George na reunião, nesta segunda-feira (26), a Polícia Legislativa do Senado anunciou mudanças que tornaram mais rígidas as regras para entrada no local.

Veja as medidas adotadas: