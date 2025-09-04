Capa Jornal Amazônia
Conferência ALMA: show de cantora Gabriê marca último dia de programação, nesta sexta-feira (05)

A artista de Rondônia se apresentará em evento, realizado na Estação das Docas, com repertório autoral

O Liberal
fonte

Cantora Gabriê (Arquivo pessoal)

A cantora e compositora Gabriê integra a programação da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música e Arte), realizada pelo Festival Se Rasgum 2025, em Belém. O showcase  será realizado nesta sexta-feira (5), a partir das 18h, no Anfiteatro da Estação das Docas, com entrada gratuita. Com repertório autoral, a artista apresenta uma sonoridade que mistura MPB contemporânea, influências do pop e a música breadeira, expressão cultural típica da região Norte. O show destaca letras que abordam identidade, afetos e a paisagem amazônica, aproximando tradição e modernidade.

Natural de Rondônia, Gabriê tem se consolidado como uma das vozes da nova geração de artistas da Amazônia. Sua obra busca valorizar a cultura nortista em diálogo com a cena musical brasileira. "Estar em Belém é como celebrar a força da Amazônia através da arte. É uma oportunidade de reverberar a potência da música feita no Norte do Brasil e contar nossas próprias histórias através do palco", afirmou a cantora. 

O evento também terá shows de MC Super Shock, Funmilayo Afrobeat Orquestra e DJ Méury, encerrando a conferência. 

SERVIÇO:

1ª edição da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música e Arte)

  • Dias: de 3 a 5 de setembro;
  • Horário: a partir das 9h30;
  • Local: Estação das Docas, no bairro da Campina, em Belém; 
  • Entrada gratuita.

Confira a programação completa:

  • Sexta-feira (5):

SESC VER-O-PESO

10h - 11h - Painel: ONErpm apresenta: Plataformas de música e suas ferramentas para ampliar audiências 
Com Renata Gomes & Gabriel Ferreira        
LOCAL: CINEMA

11h15 - 12h15 - Bate-papo com as artistas Assucena e Sophia Chablau sobre carreira, música e ativismo       
Mediação: Flores Astrais        
LOCAL: CINEMA

11h15 - 13h - Workshop Direção Artística para Shows 
Com Bia Nogueira 
LOCAL: sala SESC 2º andar

14h - 15h - Painel: O fim dos festivais como conhecemos
Com Bia Nogueira (Festival Imune), Lúcio Ribeiro (PopLoad), Carol Morena (Radioca) e
Ana Garcia (Coquetel Molotov)
Mediação: Juli Baldi (Mapa dos Festivais)
LOCAL : CINEMA

15h15 - 16h15 Painel: Turismo Cultural Sustentável e Cidades Criativas: Potencial e Desafios 
Com Raquel Ferreira (Monotour Agência de Turismo),Representante do Ministério do Turismo, Sonia Ferro (Festival Lambateria) e Tiane Melo (Manga Poética)
Dani Filgueiras (mediadora)          
LOCAL : CINEMA

16h30 - 17h30 - Pitching de novos artistas
LOCAL : CINEMA

17h30 - Networking Artistas- Rodadas de Negócios / cada artista 5min com cada programador
LOCAL: SESC Ver-O-Peso  2º andar

PALCO SÃO PEDRO NOLASCO 
(externo Estação)

18h30 - Gabriê
19h10 - MC Super Shock
19h50 - Vittória Braun
20h30 -  DJ Eric Terena + Natural Symphony 
29h10 - Funmilayo Afrobeat Orquestra feat. Nino Galissa (GW) & Jorge Mulumba (AO)     
23h - DJ Méury

Palavras-chave

cultura

Festival Se Rasgum

conferência ALMA

estação das docas

Gabriê
Celebridades
.
