Conferência ALMA: show de cantora Gabriê marca último dia de programação, nesta sexta-feira (05)
A artista de Rondônia se apresentará em evento, realizado na Estação das Docas, com repertório autoral
A cantora e compositora Gabriê integra a programação da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música e Arte), realizada pelo Festival Se Rasgum 2025, em Belém. O showcase será realizado nesta sexta-feira (5), a partir das 18h, no Anfiteatro da Estação das Docas, com entrada gratuita. Com repertório autoral, a artista apresenta uma sonoridade que mistura MPB contemporânea, influências do pop e a música breadeira, expressão cultural típica da região Norte. O show destaca letras que abordam identidade, afetos e a paisagem amazônica, aproximando tradição e modernidade.
Natural de Rondônia, Gabriê tem se consolidado como uma das vozes da nova geração de artistas da Amazônia. Sua obra busca valorizar a cultura nortista em diálogo com a cena musical brasileira. “Estar em Belém é como celebrar a força da Amazônia através da arte. É uma oportunidade de reverberar a potência da música feita no Norte do Brasil e contar nossas próprias histórias através do palco”, afirmou a cantora.
O evento também terá shows de MC Super Shock, Funmilayo Afrobeat Orquestra e DJ Méury, encerrando a conferência.
SERVIÇO:
1ª edição da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música e Arte)
- Dias: de 3 a 5 de setembro;
- Horário: a partir das 9h30;
- Local: Estação das Docas, no bairro da Campina, em Belém;
- Entrada gratuita.
Confira a programação completa:
- Sexta-feira (5):
SESC VER-O-PESO
10h - 11h - Painel: ONErpm apresenta: Plataformas de música e suas ferramentas para ampliar audiências
Com Renata Gomes & Gabriel Ferreira
LOCAL: CINEMA
11h15 - 12h15 - Bate-papo com as artistas Assucena e Sophia Chablau sobre carreira, música e ativismo
Mediação: Flores Astrais
LOCAL: CINEMA
11h15 - 13h - Workshop Direção Artística para Shows
Com Bia Nogueira
LOCAL: sala SESC 2º andar
14h - 15h - Painel: O fim dos festivais como conhecemos
Com Bia Nogueira (Festival Imune), Lúcio Ribeiro (PopLoad), Carol Morena (Radioca) e
Ana Garcia (Coquetel Molotov)
Mediação: Juli Baldi (Mapa dos Festivais)
LOCAL : CINEMA
15h15 - 16h15 Painel: Turismo Cultural Sustentável e Cidades Criativas: Potencial e Desafios
Com Raquel Ferreira (Monotour Agência de Turismo),Representante do Ministério do Turismo, Sonia Ferro (Festival Lambateria) e Tiane Melo (Manga Poética)
Dani Filgueiras (mediadora)
LOCAL : CINEMA
16h30 - 17h30 - Pitching de novos artistas
LOCAL : CINEMA
17h30 - Networking Artistas- Rodadas de Negócios / cada artista 5min com cada programador
LOCAL: SESC Ver-O-Peso 2º andar
PALCO SÃO PEDRO NOLASCO
(externo Estação)
18h30 - Gabriê
19h10 - MC Super Shock
19h50 - Vittória Braun
20h30 - DJ Eric Terena + Natural Symphony
29h10 - Funmilayo Afrobeat Orquestra feat. Nino Galissa (GW) & Jorge Mulumba (AO)
23h - DJ Méury
