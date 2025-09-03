'ALMA’ reúne artistas amazônicos e internacionais em debates sobre mercado musical e COP 30

Belém recebe nesta quarta-feira (3) a primeira edição da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música e Arte), que será realizada gratuitamente na Estação das Docas. A abertura está prevista para as 9h30 e contará com painéis, palestras, rodadas de negócios, workshops e apresentações musicais nacionais, internacionais e regionais até o dia 5 de setembro. O evento foi criado como parte das comemorações de 20 anos do Festival Se Rasgum e tem como foco discutir questões relacionadas à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, incluindo meio ambiente, sustentabilidade, economia criativa e mercado musical na região amazônica. Os ingressos para participar podem ser retirados no site do festival.

Estão confirmadas na conferência participações de Maria Marighella, presidenta da Funarte, e da ambientalista Nice Tupinambá, além de profissionais do mercado musical como Ana Paula Paulino (Warner Music), Peter Strauss (UBC), Ivan Ferraro (ABRAFIN), Dani Ribas (Abramus) e Fabiana Batistela (SIM SP). Compradores internacionais da Europa, América do Norte e América Latina também estarão presentes.

A programação inclui a exibição inédita de trechos do documentário gravado em Belém com Ed O’Brien, guitarrista do Radiohead, que será apresentado durante a palestra “In Places of War”, conduzida pela inglesa Ruth Daniels, que desenvolve projetos musicais e artísticos em áreas afetadas por guerra, desigualdade social e mudanças climáticas.

As cantoras Sophia Chablau e Assucena participam de uma conversa sobre carreira, música e ativismo, mediada por Flores Astrais, presidenta e cofundadora da Associação Cultural das Themônias da Amazônia (ASCULTA).

Segundo o diretor e um dos fundadores do festival, Marcelo Damaso, a conferência surgiu da necessidade de discutir o mercado musical. “Desde que criamos o ‘Se Rasgum’, entendemos que o festival não era só colocar banda no palco. Havia um mercado independente que precisava ser discutido para se tornar o futuro da música. Começamos a fazer conferências pequenas desde 2007 e, agora, em 2025, transformamos a conferência em uma iniciativa maior, conectando a Amazônia com o mundo e trazendo compradores, programadores e imprensa para Belém”, afirmou.

Damaso explicou que a ALMA buscará fortalecer a visibilidade de artistas amazônicos e brasileiros no cenário global. “Todos esses anos de networking e de participação em outros festivais nos permitiram criar uma plataforma em Belém. O objetivo é que as pessoas conheçam in loco a nova música amazônica e brasileira”, disse.

PROGRAMAÇÃO

A primeira edição do evento terá três dias de atividades. No primeiro dia, estão programadas discussões sobre circulação musical amazônica, protagonismo nos mercados criativos, direito autoral e tradição cultural, além de oficinas e apresentações no palco externo com artistas como Djuena Tikuna e Boogarins.

O cantor e compositor paraense Reiner também será uma das atrações com o projeto “Elã”, que reúne vozes femininas da Amazônia urbana - Íris da Selva, Bruna BG, Jaime K-Tarro e Mainummy - em uma fusão de rap, pop, eletrônico e poesia periférica. Eleafirmou que está preparando um show especial em homenagem à cidade e aos acontecimentos atuais, descrevendo a apresentação como ‘psicodélica, explosiva e cheia de surpresas’.

“Estar presente como artista convidado apresentando meu disco que tem tudo a ver com essas questões é fundamental pra minha carreira. É como se minha obra fosse validada e as questões da conferência se misturam com as questões políticas que levanto no disco, que são intrínsecas à minha visão como paraense, principalmente com a cidade à beira da COP30”, afirmou.

Na quinta-feira (4), segundo dia, a programação incluirá debates sobre negócios internacionais, soluções culturais para a crise climática, inteligência artificial na música e protagonismo amazônico na COP 30, além de workshops de direção artística, vivência de Afrobeat e apresentações de artistas regionais e internacionais, incluindo AFRÔS, Dimitria e Gwendoline.

Já na sexta-feira (5), terceiro e último dia, contará com palestras sobre plataformas musicais, carreira e ativismo, discussões sobre o futuro dos festivais, turismo cultural sustentável, pitching de novos artistas, rodadas de negócios e shows de Gabriê, MC Super Shock, Funmilayo Afrobeat Orquestra e DJ Méury, encerrando a conferência.

SERVIÇO:

1ª edição da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música e Arte)

Dias: de 3 a 5 de setembro;

Horário: a partir das 9h30;

Local: Estação das Docas, no bairro da Campina, em Belém;

Entrada gratuita.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (3):

ESTAÇÃO DAS DOCAS (teatro e armazém)

9h30 - Abertura com Renée Chalu e Marcelo Damaso

10 às 11h - Painel: Rios Sonoros: Rotas e Redes para a Circulação

Musical Amazônica

Com Joelma Klaudia (FECANT), Gerson Junior (Festival Psica), Gutie (RecBeat) e Kaká (Xaninho Discos).

Mediação: Renée Chalu (Se Rasgum)

LOCAL : Teatro Maria Sylvia Nunes

11h15 - 12h15 - Workshop Abramus apresenta: Direito autoral levado à sério

Com Dani Ribas

LOCAL: Sala de oficina, Armazém da Estação

11h30 - 13h - Painel: Protagonismo Amazônico nos Mercados Criativos: Formas de superar desafios e gerar valor.

Com Nice Tupinambá (Casa Ikeuara), Mayra Casttro (Invest Amazônia), Heleno Beckmann (Açaí Valley) e Joana Martins (Manioca).

Mediação: Tainah Fagundes (Da Tribu e Assobio)

LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

14h - 15h - Palestra: In Place Of War

Com Ruth Daniel

LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

15h15 - 16h15 - Painel: Rede Música Brasil e Abrafin: Ações concretas para fortalecer o cenário musical brasileiro, de norte a sul do país.

Com Maria Marighella (Presidente Funarte), Ivan Ferraro (Presidente Abrafin), Zé Barcellos (Festival Morrostock e Feira da Música) e Karla Martins (Festival Varadouro)

Pablo Capilé (Mediação)

LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

15h15 - 16h15 - Oficina: REGENERA PROJECT apresenta: “Oficina Criativa de Luminárias” - confecção de luminárias artísticas a partir de resíduos plásticos

LOCAL: sala de oficinas do Armazém da Estação

16h30 às 17h30 - Painel: Samba de Cacete e Carimbó: Tradição Cultural, Resistência e Ancestralidade

Com Eric Terena (DJ e Sound Designer), Diogo Baia (Representante Samba de Cacete), Mestre Thomaz e os africanos de Icoaraci (representante Carimbó).

Randy Rodrigues (Mediação)

LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

Apresentação de carimbó na saída com arrastão pro palco no Anfiteatro São Pedro Nolasco

PALCO SÃO PEDRO NOLASCO

(externo Estação)

18h30 - Grupo de Percussão de Câmara Vale Música

19h10 - Djuena Tikuna

19h50 - Lorena Nunes

20h30 - Raízes Latinas

21h10 - Reiner apresenta Elã com Mainumy, Bruna BG, Leo Chermont e Íris da Selva

22h - Boogarins

Quinta-feira (4):

ESTAÇÃO DAS DOCAS (teatro e armazém) e SESC VER-O-PESO

10h - 11h - Painel: UBC apresenta: Negócios Internacionais: Turnês, Arrecadação e Oportunidades para Artistas Amazônicos

Com Peter Strauss (UBC), Bruno Montalvão (Brain Productions), Felippe Llerena (WIN/ ABMI) e Brieuc Tanguy-Giuerneur (Embaixada da França no Brasil)

Mediação: Fabiana Batistela (SIM SP)

LOCAL : Teatro Maria Sylvia Nunes

10h - 11h - Workshop/Oficina ONErpm apresenta: Potência no On/Offline Conteúdo e Engajamento Genuíno com fãs

Com Pietá Rivas

LOCAL: Sala de oficinas do Armazém na Estação

10h - 13h - Workshop: Direção Artística para Shows

Com Bia Nogueira

LOCAL: SESC Ver-O-Peso 2º andar

11h30 - 13h - Painel: Como criar soluções para a crise climática a partir da cultura?

Com Tayná Silva (Coletivo Chibé), Tainá Marajoara - (Iacitatá Ponto de Cultura Alimentar) , Samara Cheetara (Associação Na Cuia) e Samantha Chaar - (Composta Belém)

Mary Tupiassu - (mediação)

LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

14h - 15h - Palestra “Projeto Marimba - Resgate da Música Africana

Com Fernando Sousa,Nino Galissa (GW) e Jorge Mulumba (AO)

LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

14H - 16H15 - Workshop: Booking Internacional: Como Montar Turnês No Exterior

com Bruno Montalvão

LOCAL: Sala de oficinas do Armazém na Estação

14h - 17h30 - Oficina: Vivência de Afrobeat com Vanessa - Funmilayo Afrobeat Orquestra

LOCAL: sala SESC 2º andar

15h15 - 16h15 - Painel: Abramus apresenta: “Entre Beats e Bots: Como a Inteligência Artificial está Remixando o Mercado da Música”

Com Ana Paula Paulino (Gerente de A&R da Warner Music e Ubuntu Produções) e Dra.Mariana Mello (Diretora Jurídica Abramus)

Mediação: Dani Ribas (Coordenadora Instituto Abramus)

LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

16h30 - 17h30 - Painel: Hype Amazônico na COP 30: Protagonismo ou Vitrine?

Com Beatriz Lacerda - GT de Juventudes Uma concertação pela Amazônia), Adriano Wilkson (Podcast Carrapato), Boá (Restaurante Boá da Ilha), Suane Barreirinhas (Cop das Baixadas) e Lilian Fraiji (LabVerde)

Adelaide Oliveira (mediação)

LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

PALCO SÃO PEDRO NOLASCO

(externo Estação)

18h30 - AFRÔS

19h10 - Danzi

19h50 - Núbia

20h30 - Dimitria

21h10 - Metro Verlaine (FRA)

22h - Gwendoline (FRA)

Sexta-feira (5):

SESC VER-O-PESO

10h - 11h - Painel: ONErpm apresenta: Plataformas de música e suas ferramentas para ampliar audiências

Com Renata Gomes & Gabriel Ferreira

LOCAL: CINEMA

11h15 - 12h15 - Bate-papo com as artistas Assucena e Sophia Chablau sobre carreira, música e ativismo

Mediação: Flores Astrais

LOCAL: CINEMA

11h15 - 13h - Workshop Direção Artística para Shows

Com Bia Nogueira

LOCAL: sala SESC 2º andar

14h - 15h - Painel: O fim dos festivais como conhecemos

Com Bia Nogueira (Festival Imune), Lúcio Ribeiro (PopLoad), Carol Morena (Radioca) e

Ana Garcia (Coquetel Molotov)

Mediação: Juli Baldi (Mapa dos Festivais)

LOCAL : CINEMA

15h15 - 16h15 Painel: Turismo Cultural Sustentável e Cidades Criativas: Potencial e Desafios

Com Raquel Ferreira (Monotour Agência de Turismo),Representante do Ministério do Turismo, Sonia Ferro (Festival Lambateria) e Tiane Melo (Manga Poética)

Dani Filgueiras (mediadora)

LOCAL : CINEMA

16h30 - 17h30 - Pitching de novos artistas

LOCAL : CINEMA

17h30 - Networking Artistas- Rodadas de Negócios / cada artista 5min com cada programador

LOCAL: SESC Ver-O-Peso 2º andar

PALCO SÃO PEDRO NOLASCO

(externo Estação)

18h30 - Gabriê

19h10 - MC Super Shock

19h50 - Vittória Braun

20h30 - DJ Eric Terena + Natural Symphony

29h10 - Funmilayo Afrobeat Orquestra feat. Nino Galissa (GW) & Jorge Mulumba (AO)

23h - DJ Méury