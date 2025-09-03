'ALMA’ reúne artistas amazônicos e internacionais em debates sobre mercado musical e COP 30
A conferência, que ocorre na Estação das Docas, integra comemorações dos 20 anos do ‘Festival Se Rasgum’ e antecipa discussões globais
Belém recebe nesta quarta-feira (3) a primeira edição da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música e Arte), que será realizada gratuitamente na Estação das Docas. A abertura está prevista para as 9h30 e contará com painéis, palestras, rodadas de negócios, workshops e apresentações musicais nacionais, internacionais e regionais até o dia 5 de setembro. O evento foi criado como parte das comemorações de 20 anos do Festival Se Rasgum e tem como foco discutir questões relacionadas à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, incluindo meio ambiente, sustentabilidade, economia criativa e mercado musical na região amazônica. Os ingressos para participar podem ser retirados no site do festival.
Estão confirmadas na conferência participações de Maria Marighella, presidenta da Funarte, e da ambientalista Nice Tupinambá, além de profissionais do mercado musical como Ana Paula Paulino (Warner Music), Peter Strauss (UBC), Ivan Ferraro (ABRAFIN), Dani Ribas (Abramus) e Fabiana Batistela (SIM SP). Compradores internacionais da Europa, América do Norte e América Latina também estarão presentes.
A programação inclui a exibição inédita de trechos do documentário gravado em Belém com Ed O’Brien, guitarrista do Radiohead, que será apresentado durante a palestra “In Places of War”, conduzida pela inglesa Ruth Daniels, que desenvolve projetos musicais e artísticos em áreas afetadas por guerra, desigualdade social e mudanças climáticas.
As cantoras Sophia Chablau e Assucena participam de uma conversa sobre carreira, música e ativismo, mediada por Flores Astrais, presidenta e cofundadora da Associação Cultural das Themônias da Amazônia (ASCULTA).
Segundo o diretor e um dos fundadores do festival, Marcelo Damaso, a conferência surgiu da necessidade de discutir o mercado musical. “Desde que criamos o ‘Se Rasgum’, entendemos que o festival não era só colocar banda no palco. Havia um mercado independente que precisava ser discutido para se tornar o futuro da música. Começamos a fazer conferências pequenas desde 2007 e, agora, em 2025, transformamos a conferência em uma iniciativa maior, conectando a Amazônia com o mundo e trazendo compradores, programadores e imprensa para Belém”, afirmou.
Damaso explicou que a ALMA buscará fortalecer a visibilidade de artistas amazônicos e brasileiros no cenário global. “Todos esses anos de networking e de participação em outros festivais nos permitiram criar uma plataforma em Belém. O objetivo é que as pessoas conheçam in loco a nova música amazônica e brasileira”, disse.
PROGRAMAÇÃO
A primeira edição do evento terá três dias de atividades. No primeiro dia, estão programadas discussões sobre circulação musical amazônica, protagonismo nos mercados criativos, direito autoral e tradição cultural, além de oficinas e apresentações no palco externo com artistas como Djuena Tikuna e Boogarins.
O cantor e compositor paraense Reiner também será uma das atrações com o projeto “Elã”, que reúne vozes femininas da Amazônia urbana - Íris da Selva, Bruna BG, Jaime K-Tarro e Mainummy - em uma fusão de rap, pop, eletrônico e poesia periférica. Eleafirmou que está preparando um show especial em homenagem à cidade e aos acontecimentos atuais, descrevendo a apresentação como ‘psicodélica, explosiva e cheia de surpresas’.
“Estar presente como artista convidado apresentando meu disco que tem tudo a ver com essas questões é fundamental pra minha carreira. É como se minha obra fosse validada e as questões da conferência se misturam com as questões políticas que levanto no disco, que são intrínsecas à minha visão como paraense, principalmente com a cidade à beira da COP30”, afirmou.
Na quinta-feira (4), segundo dia, a programação incluirá debates sobre negócios internacionais, soluções culturais para a crise climática, inteligência artificial na música e protagonismo amazônico na COP 30, além de workshops de direção artística, vivência de Afrobeat e apresentações de artistas regionais e internacionais, incluindo AFRÔS, Dimitria e Gwendoline.
Já na sexta-feira (5), terceiro e último dia, contará com palestras sobre plataformas musicais, carreira e ativismo, discussões sobre o futuro dos festivais, turismo cultural sustentável, pitching de novos artistas, rodadas de negócios e shows de Gabriê, MC Super Shock, Funmilayo Afrobeat Orquestra e DJ Méury, encerrando a conferência.
SERVIÇO:
1ª edição da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música e Arte)
- Dias: de 3 a 5 de setembro;
- Horário: a partir das 9h30;
- Local: Estação das Docas, no bairro da Campina, em Belém;
- Entrada gratuita.
Confira a programação completa:
- Quarta-feira (3):
ESTAÇÃO DAS DOCAS (teatro e armazém)
9h30 - Abertura com Renée Chalu e Marcelo Damaso
10 às 11h - Painel: Rios Sonoros: Rotas e Redes para a Circulação
Musical Amazônica
Com Joelma Klaudia (FECANT), Gerson Junior (Festival Psica), Gutie (RecBeat) e Kaká (Xaninho Discos).
Mediação: Renée Chalu (Se Rasgum)
LOCAL : Teatro Maria Sylvia Nunes
11h15 - 12h15 - Workshop Abramus apresenta: Direito autoral levado à sério
Com Dani Ribas
LOCAL: Sala de oficina, Armazém da Estação
11h30 - 13h - Painel: Protagonismo Amazônico nos Mercados Criativos: Formas de superar desafios e gerar valor.
Com Nice Tupinambá (Casa Ikeuara), Mayra Casttro (Invest Amazônia), Heleno Beckmann (Açaí Valley) e Joana Martins (Manioca).
Mediação: Tainah Fagundes (Da Tribu e Assobio)
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes
14h - 15h - Palestra: In Place Of War
Com Ruth Daniel
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes
15h15 - 16h15 - Painel: Rede Música Brasil e Abrafin: Ações concretas para fortalecer o cenário musical brasileiro, de norte a sul do país.
Com Maria Marighella (Presidente Funarte), Ivan Ferraro (Presidente Abrafin), Zé Barcellos (Festival Morrostock e Feira da Música) e Karla Martins (Festival Varadouro)
Pablo Capilé (Mediação)
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes
15h15 - 16h15 - Oficina: REGENERA PROJECT apresenta: “Oficina Criativa de Luminárias” - confecção de luminárias artísticas a partir de resíduos plásticos
LOCAL: sala de oficinas do Armazém da Estação
16h30 às 17h30 - Painel: Samba de Cacete e Carimbó: Tradição Cultural, Resistência e Ancestralidade
Com Eric Terena (DJ e Sound Designer), Diogo Baia (Representante Samba de Cacete), Mestre Thomaz e os africanos de Icoaraci (representante Carimbó).
Randy Rodrigues (Mediação)
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes
Apresentação de carimbó na saída com arrastão pro palco no Anfiteatro São Pedro Nolasco
PALCO SÃO PEDRO NOLASCO
(externo Estação)
18h30 - Grupo de Percussão de Câmara Vale Música
19h10 - Djuena Tikuna
19h50 - Lorena Nunes
20h30 - Raízes Latinas
21h10 - Reiner apresenta Elã com Mainumy, Bruna BG, Leo Chermont e Íris da Selva
22h - Boogarins
- Quinta-feira (4):
ESTAÇÃO DAS DOCAS (teatro e armazém) e SESC VER-O-PESO
10h - 11h - Painel: UBC apresenta: Negócios Internacionais: Turnês, Arrecadação e Oportunidades para Artistas Amazônicos
Com Peter Strauss (UBC), Bruno Montalvão (Brain Productions), Felippe Llerena (WIN/ ABMI) e Brieuc Tanguy-Giuerneur (Embaixada da França no Brasil)
Mediação: Fabiana Batistela (SIM SP)
LOCAL : Teatro Maria Sylvia Nunes
10h - 11h - Workshop/Oficina ONErpm apresenta: Potência no On/Offline Conteúdo e Engajamento Genuíno com fãs
Com Pietá Rivas
LOCAL: Sala de oficinas do Armazém na Estação
10h - 13h - Workshop: Direção Artística para Shows
Com Bia Nogueira
LOCAL: SESC Ver-O-Peso 2º andar
11h30 - 13h - Painel: Como criar soluções para a crise climática a partir da cultura?
Com Tayná Silva (Coletivo Chibé), Tainá Marajoara - (Iacitatá Ponto de Cultura Alimentar) , Samara Cheetara (Associação Na Cuia) e Samantha Chaar - (Composta Belém)
Mary Tupiassu - (mediação)
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes
14h - 15h - Palestra “Projeto Marimba - Resgate da Música Africana
Com Fernando Sousa,Nino Galissa (GW) e Jorge Mulumba (AO)
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes
14H - 16H15 - Workshop: Booking Internacional: Como Montar Turnês No Exterior
com Bruno Montalvão
LOCAL: Sala de oficinas do Armazém na Estação
14h - 17h30 - Oficina: Vivência de Afrobeat com Vanessa - Funmilayo Afrobeat Orquestra
LOCAL: sala SESC 2º andar
15h15 - 16h15 - Painel: Abramus apresenta: “Entre Beats e Bots: Como a Inteligência Artificial está Remixando o Mercado da Música”
Com Ana Paula Paulino (Gerente de A&R da Warner Music e Ubuntu Produções) e Dra.Mariana Mello (Diretora Jurídica Abramus)
Mediação: Dani Ribas (Coordenadora Instituto Abramus)
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes
16h30 - 17h30 - Painel: Hype Amazônico na COP 30: Protagonismo ou Vitrine?
Com Beatriz Lacerda - GT de Juventudes Uma concertação pela Amazônia), Adriano Wilkson (Podcast Carrapato), Boá (Restaurante Boá da Ilha), Suane Barreirinhas (Cop das Baixadas) e Lilian Fraiji (LabVerde)
Adelaide Oliveira (mediação)
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes
PALCO SÃO PEDRO NOLASCO
(externo Estação)
18h30 - AFRÔS
19h10 - Danzi
19h50 - Núbia
20h30 - Dimitria
21h10 - Metro Verlaine (FRA)
22h - Gwendoline (FRA)
- Sexta-feira (5):
SESC VER-O-PESO
10h - 11h - Painel: ONErpm apresenta: Plataformas de música e suas ferramentas para ampliar audiências
Com Renata Gomes & Gabriel Ferreira
LOCAL: CINEMA
11h15 - 12h15 - Bate-papo com as artistas Assucena e Sophia Chablau sobre carreira, música e ativismo
Mediação: Flores Astrais
LOCAL: CINEMA
11h15 - 13h - Workshop Direção Artística para Shows
Com Bia Nogueira
LOCAL: sala SESC 2º andar
14h - 15h - Painel: O fim dos festivais como conhecemos
Com Bia Nogueira (Festival Imune), Lúcio Ribeiro (PopLoad), Carol Morena (Radioca) e
Ana Garcia (Coquetel Molotov)
Mediação: Juli Baldi (Mapa dos Festivais)
LOCAL : CINEMA
15h15 - 16h15 Painel: Turismo Cultural Sustentável e Cidades Criativas: Potencial e Desafios
Com Raquel Ferreira (Monotour Agência de Turismo),Representante do Ministério do Turismo, Sonia Ferro (Festival Lambateria) e Tiane Melo (Manga Poética)
Dani Filgueiras (mediadora)
LOCAL : CINEMA
16h30 - 17h30 - Pitching de novos artistas
LOCAL : CINEMA
17h30 - Networking Artistas- Rodadas de Negócios / cada artista 5min com cada programador
LOCAL: SESC Ver-O-Peso 2º andar
PALCO SÃO PEDRO NOLASCO
(externo Estação)
18h30 - Gabriê
19h10 - MC Super Shock
19h50 - Vittória Braun
20h30 - DJ Eric Terena + Natural Symphony
29h10 - Funmilayo Afrobeat Orquestra feat. Nino Galissa (GW) & Jorge Mulumba (AO)
23h - DJ Méury
