Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'ALMA’ reúne artistas amazônicos e internacionais em debates sobre mercado musical e COP 30

A conferência, que ocorre na Estação das Docas, integra comemorações dos 20 anos do ‘Festival Se Rasgum’ e antecipa discussões globais

Amanda Martins

Belém recebe nesta quarta-feira (3) a primeira edição da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música e Arte), que será realizada gratuitamente na Estação das Docas. A abertura está prevista para as 9h30 e contará com painéis, palestras, rodadas de negócios, workshops e apresentações musicais nacionais, internacionais e regionais até o dia 5 de setembro. O evento foi criado como parte das comemorações de 20 anos do Festival Se Rasgum e tem como foco discutir questões relacionadas à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, incluindo meio ambiente, sustentabilidade, economia criativa e mercado musical na região amazônica. Os ingressos para participar podem ser retirados no site do festival.

VEJA MAIS

image Música em Belém: Saiba quais são os principais festivais musicais deste segundo semestre
Com a realização da COP 30 em Belém, houve um crescimento no número de eventos na metade final de 2025

image Se Rasgum anuncia line-up de 2025 com Fernanda Abreu, Otto e Julia Mestre; confira as atrações
O festival será realizado no dia 6 de setembro no Porto Futuro, em Belém; ingressos já estão à venda

image Belém recebe shows gratuitos com artistas locais, nacionais e internacionais na Estação das Docas
Evento integra programação oficial do Festival Se Rasgum e é parte das ações preparatórias para a COP 30

Estão confirmadas na conferência participações de Maria Marighella, presidenta da Funarte, e da ambientalista Nice Tupinambá, além de profissionais do mercado musical como Ana Paula Paulino (Warner Music), Peter Strauss (UBC), Ivan Ferraro (ABRAFIN), Dani Ribas (Abramus) e Fabiana Batistela (SIM SP). Compradores internacionais da Europa, América do Norte e América Latina também estarão presentes.

A programação inclui a exibição inédita de trechos do documentário gravado em Belém com Ed O’Brien, guitarrista do Radiohead, que será apresentado durante a palestra “In Places of War”, conduzida pela inglesa Ruth Daniels, que desenvolve projetos musicais e artísticos em áreas afetadas por guerra, desigualdade social e mudanças climáticas.

As cantoras Sophia Chablau e Assucena participam de uma conversa sobre carreira, música e ativismo, mediada por Flores Astrais, presidenta e cofundadora da Associação Cultural das Themônias da Amazônia (ASCULTA).

Segundo o diretor e um dos fundadores do festival, Marcelo Damaso, a conferência surgiu da necessidade de discutir o mercado musical. “Desde que criamos o ‘Se Rasgum’, entendemos que o festival não era só colocar banda no palco. Havia um mercado independente que precisava ser discutido para se tornar o futuro da música. Começamos a fazer conferências pequenas desde 2007 e, agora, em 2025, transformamos a conferência em uma iniciativa maior, conectando a Amazônia com o mundo e trazendo compradores, programadores e imprensa para Belém”, afirmou.

Damaso explicou que a ALMA buscará fortalecer a visibilidade de artistas amazônicos e brasileiros no cenário global. “Todos esses anos de networking e de participação em outros festivais nos permitiram criar uma plataforma em Belém. O objetivo é que as pessoas conheçam in loco a nova música amazônica e brasileira”, disse. 

PROGRAMAÇÃO

A primeira edição do evento terá três dias de atividades. No primeiro dia, estão programadas discussões sobre circulação musical amazônica, protagonismo nos mercados criativos, direito autoral e tradição cultural, além de oficinas e apresentações no palco externo com artistas como Djuena Tikuna e Boogarins.

O cantor e compositor paraense Reiner também será uma das atrações com o projeto “Elã”, que reúne vozes femininas da Amazônia urbana - Íris da Selva, Bruna BG, Jaime K-Tarro e Mainummy - em uma fusão de rap, pop, eletrônico e poesia periférica. Eleafirmou que está preparando um show especial em homenagem à cidade e aos acontecimentos atuais, descrevendo a apresentação como ‘psicodélica, explosiva e cheia de surpresas’.

“Estar presente como artista convidado apresentando meu disco que tem tudo a ver com essas questões é fundamental pra minha carreira. É como se minha obra fosse validada e as questões da conferência se misturam com as questões políticas que levanto no disco, que são intrínsecas à minha visão como paraense, principalmente com a cidade à beira da COP30”, afirmou.

Na quinta-feira (4), segundo dia, a programação incluirá debates sobre negócios internacionais, soluções culturais para a crise climática, inteligência artificial na música e protagonismo amazônico na COP 30, além de workshops de direção artística, vivência de Afrobeat e apresentações de artistas regionais e internacionais, incluindo AFRÔS, Dimitria e Gwendoline.

Já na sexta-feira (5), terceiro e último dia, contará com palestras sobre plataformas musicais, carreira e ativismo, discussões sobre o futuro dos festivais, turismo cultural sustentável, pitching de novos artistas, rodadas de negócios e shows de Gabriê, MC Super Shock, Funmilayo Afrobeat Orquestra e DJ Méury, encerrando a conferência.

SERVIÇO:

1ª edição da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música e Arte)

  • Dias: de 3 a 5 de setembro;
  • Horário: a partir das 9h30;
  • Local: Estação das Docas, no bairro da Campina, em Belém; 
  • Entrada gratuita.

Confira a programação completa:

  • Quarta-feira (3):

 ESTAÇÃO DAS DOCAS (teatro e armazém)

9h30 - Abertura com Renée Chalu e Marcelo Damaso

10 às 11h - Painel: Rios Sonoros: Rotas e Redes para a Circulação
Musical Amazônica 
Com Joelma Klaudia (FECANT), Gerson Junior (Festival Psica), Gutie (RecBeat) e Kaká (Xaninho Discos).
Mediação: Renée Chalu (Se Rasgum)
LOCAL : Teatro Maria Sylvia Nunes

11h15 - 12h15 - Workshop Abramus apresenta: Direito autoral levado à sério 
Com Dani Ribas
LOCAL: Sala de oficina, Armazém da Estação

11h30 - 13h - Painel: Protagonismo Amazônico nos  Mercados Criativos: Formas de superar desafios e gerar valor.
Com Nice Tupinambá (Casa Ikeuara), Mayra Casttro (Invest Amazônia), Heleno Beckmann (Açaí Valley) e Joana Martins (Manioca).                       
Mediação: Tainah Fagundes (Da Tribu e Assobio)                                                                                                        
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

14h - 15h - Palestra: In Place Of War 
Com Ruth Daniel 
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

15h15 - 16h15 - Painel: Rede Música Brasil e Abrafin: Ações concretas para fortalecer o cenário musical brasileiro, de norte a sul do país. 
Com Maria Marighella (Presidente Funarte), Ivan Ferraro (Presidente Abrafin), Zé Barcellos (Festival Morrostock e Feira da Música) e  Karla Martins (Festival Varadouro)
Pablo Capilé (Mediação)
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

15h15 - 16h15 - Oficina: REGENERA PROJECT apresenta: “Oficina Criativa de Luminárias” - confecção de luminárias artísticas a partir de resíduos plásticos 
LOCAL: sala de oficinas do Armazém da Estação

16h30 às 17h30 - Painel: Samba de Cacete e Carimbó: Tradição Cultural, Resistência e Ancestralidade
Com Eric Terena (DJ e Sound Designer), Diogo Baia (Representante Samba de Cacete), Mestre Thomaz e os africanos de Icoaraci (representante Carimbó).
Randy Rodrigues (Mediação)
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

Apresentação de carimbó na saída com arrastão pro palco no Anfiteatro São Pedro Nolasco

PALCO SÃO PEDRO NOLASCO 
(externo Estação)

18h30 - Grupo de Percussão de Câmara Vale Música 
19h10 - Djuena Tikuna
19h50 - Lorena Nunes
20h30 - Raízes Latinas
21h10 - Reiner apresenta Elã com Mainumy, Bruna BG, Leo Chermont e Íris da Selva
22h - Boogarins

  • Quinta-feira (4):

ESTAÇÃO DAS DOCAS (teatro e armazém) e SESC VER-O-PESO

10h - 11h - Painel: UBC apresenta: Negócios Internacionais: Turnês, Arrecadação e Oportunidades para Artistas Amazônicos 
Com Peter Strauss (UBC), Bruno Montalvão (Brain Productions), Felippe Llerena (WIN/ ABMI) e  Brieuc Tanguy-Giuerneur  (Embaixada da França no Brasil)
Mediação: Fabiana Batistela (SIM SP)
LOCAL : Teatro Maria Sylvia Nunes

10h - 11h - Workshop/Oficina ONErpm apresenta: Potência no On/Offline Conteúdo e Engajamento Genuíno com fãs
Com Pietá Rivas
LOCAL: Sala de oficinas do Armazém na Estação

10h - 13h - Workshop: Direção Artística para Shows 
Com Bia Nogueira 
LOCAL: SESC Ver-O-Peso 2º andar

11h30 - 13h - Painel: Como criar soluções para a crise climática a partir da cultura?
Com Tayná Silva (Coletivo Chibé), Tainá Marajoara - (Iacitatá Ponto de Cultura Alimentar) , Samara Cheetara (Associação Na Cuia) e Samantha Chaar - (Composta Belém) 
Mary Tupiassu - (mediação) 
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

14h - 15h - Palestra “Projeto Marimba - Resgate da Música Africana 
Com Fernando Sousa,Nino Galissa (GW) e Jorge Mulumba (AO)        
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

14H - 16H15 - Workshop: Booking Internacional: Como Montar Turnês No Exterior
com Bruno Montalvão
LOCAL: Sala de oficinas do Armazém na Estação

14h - 17h30 - Oficina: Vivência de Afrobeat com Vanessa - Funmilayo Afrobeat Orquestra
LOCAL: sala SESC 2º andar

15h15 - 16h15 - Painel: Abramus apresenta: “Entre Beats e Bots: Como a Inteligência Artificial está Remixando o Mercado da Música” 
Com Ana Paula Paulino (Gerente de A&R da Warner Music e Ubuntu Produções) e Dra.Mariana Mello (Diretora Jurídica Abramus)
Mediação: Dani Ribas (Coordenadora Instituto Abramus) 
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

16h30 - 17h30 - Painel: Hype Amazônico na COP 30: Protagonismo ou Vitrine?        
Com Beatriz Lacerda - GT de Juventudes Uma concertação pela Amazônia), Adriano Wilkson (Podcast Carrapato), Boá (Restaurante Boá da Ilha), Suane Barreirinhas (Cop das Baixadas) e Lilian Fraiji (LabVerde) 
Adelaide Oliveira (mediação)
LOCAL: Teatro Maria Sylvia Nunes

PALCO SÃO PEDRO NOLASCO 
(externo Estação)

18h30 - AFRÔS
19h10 - Danzi
19h50 - Núbia
20h30 - Dimitria
21h10 - Metro Verlaine (FRA)
22h - Gwendoline (FRA)

  • Sexta-feira (5):

SESC VER-O-PESO

10h - 11h - Painel: ONErpm apresenta: Plataformas de música e suas ferramentas para ampliar audiências 
Com Renata Gomes & Gabriel Ferreira        
LOCAL: CINEMA

11h15 - 12h15 - Bate-papo com as artistas Assucena e Sophia Chablau sobre carreira, música e ativismo       
Mediação: Flores Astrais        
LOCAL: CINEMA

11h15 - 13h - Workshop Direção Artística para Shows 
Com Bia Nogueira 
LOCAL: sala SESC 2º andar

14h - 15h - Painel: O fim dos festivais como conhecemos
Com Bia Nogueira (Festival Imune), Lúcio Ribeiro (PopLoad), Carol Morena (Radioca) e
Ana Garcia (Coquetel Molotov)
Mediação: Juli Baldi (Mapa dos Festivais)
LOCAL : CINEMA

15h15 - 16h15 Painel: Turismo Cultural Sustentável e Cidades Criativas: Potencial e Desafios 
Com Raquel Ferreira (Monotour Agência de Turismo),Representante do Ministério do Turismo, Sonia Ferro (Festival Lambateria) e Tiane Melo (Manga Poética)
Dani Filgueiras (mediadora)          
LOCAL : CINEMA

16h30 - 17h30 - Pitching de novos artistas
LOCAL : CINEMA

17h30 - Networking Artistas- Rodadas de Negócios / cada artista 5min com cada programador
LOCAL: SESC Ver-O-Peso  2º andar

PALCO SÃO PEDRO NOLASCO 
(externo Estação)

18h30 - Gabriê
19h10 - MC Super Shock
19h50 - Vittória Braun
20h30 -  DJ Eric Terena + Natural Symphony 
29h10 - Funmilayo Afrobeat Orquestra feat. Nino Galissa (GW) & Jorge Mulumba (AO)     
23h - DJ Méury

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ALMA - Amazônia Legal Música e Arte

cultura

festival se rasgum
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EITA!

Lucas Guimarães se pronuncia após confissão de ‘chifre’ de Carlinhos Maia

A revelação veio atona após Carlinhos Maia no último domingo (31), durante uma festa do ‘Rancho do Maia’

02.09.25 23h29

REGRESSIVA

Amazônia Live: palco em forma de vitória-régia toma forma no Rio Guamá; veja os detalhes

O espetáculo Amazônia Live leva arte e consciência ambiental ao coração da floresta, com shows de Mariah Carey, Joelma e outros

02.09.25 18h43

NOVIDADE

Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

01.09.25 12h04

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após cena polêmica do 'Rancho do Maia'; entenda

A web apontou que a cantora teria se irritado com atitudes de intolerância religiosa vindo do programa de Carlinhos

02.09.25 23h41

'Musa Amazônida'

Isabelle Nogueira posta fotos de biquíni em ilha paradisíaca; seguidores elogiam

A influenciadora digital aproveitou as suas "mini-férias" para visitar o México

02.09.25 15h01

VERÃO

Sal Pé na Areia 2025 começa com grandes nomes e clima de verão em Salinópolis

Mari Fernandez, Felipe Amorim, Léo Foguete e Xand Avião levam seus hits do Pararraiá para o palco de Salinas

11.07.25 8h00

EITA!

Lucas Guimarães se pronuncia após confissão de ‘chifre’ de Carlinhos Maia

A revelação veio atona após Carlinhos Maia no último domingo (31), durante uma festa do ‘Rancho do Maia’

02.09.25 23h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda