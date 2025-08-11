Belém recebe shows gratuitos com artistas locais, nacionais e internacionais na Estação das Docas

Nos dias 3, 4 e 5 de setembro, Belém receberá a conferência ALMA - Amazônia Legal Música e Arte, que reunirá uma programação gratuita de shows no Espaço São Pedro Nolasco, na Estação das Docas. O evento, aberto ao público e sem necessidade de retirada de ingressos, faz parte das ações preparatórias para a COP 30 e integra a programação oficial do Festival Se Rasgum, que este ano chega à sua 20ª edição.

A iniciativa propõe um espaço de escuta, criação e articulação para refletir sobre a cultura na Amazônia de forma ampla, abordando seu papel político, estético e sustentável. Durante o dia, o evento contará com debates, paineis, oficinas e encontros sobre música, economia criativa e os desafios culturais da região. À noite, o espaço será dedicado às apresentações musicais, reunindo artistas nacionais, amazônicos e convidados internacionais.

Para a abertura, realizada na quarta-feira (3), estão preparadas apresentações do Grupo de Percussão de Câmara Vale Música, seguido de Reiner apresenta “Elã”, projeto do beatmaker paraense que une as vozes femininas da Amazônia urbana - Iris da Selva, Bruna BG, Jaime K-Tarro e Mainummy - em uma fusão de rap, pop, eletrônico e poesia periférica. A noite encerra com o Boogarins, de Goiás, reconhecidos pela psicodelia moderna e já presentes em festivais como SXSW e Primavera Sound.

Na quinta-feira (4), a programação traz dois nomes da cena francesa. Metro Verlaine combina garage rock, new wave e atitude punk, com performance marcada pela presença magnética da vocalista Raphaëlle. Já o duo Gwendoline, de Rennes, apresenta um post-punk dançante e debochado, com letras sobre tédio e alienação embaladas por sonoridades inspiradas nos anos 1980.

O encerramento, na sexta-feira (5), terá o encontro entre Eric Terena - DJ e comunicador indígena do povo Terena - e o britânico Natural Simphony, criando um espetáculo que mistura beats, sons da floresta, espiritualidade e tecnologia. Em seguida, a Funmylaio Afrobeat Orquestra, formada por músicos de Guiné-Bissau, Angola e Nigéria, se apresenta com os convidados Pacthe Di Rima, Jorge Mulumba e Nino Galissa, em um show que combina afrobeat, percussão tradicional, reggae e rap. A noite termina com o set da DJ paraense Méury.

SE RASGUM

O Festival Se Rasgum, será realizado no dia 6 de setembro, sendo a sequência da programação, celebrando 20 anos com atrações como Móveis Coloniais de Acaju, Fernanda Abreu, Otto e Valesca Popozuda.

SERVIÇO

ALMA - Conferência Internacional Amazônia Legal Música e Arte

Local: Espaço São Pedro Nolasco, localizado na Estação das Docas, no bairro da Campina, em Belém;

Entrada gratuita e sem retirada de ingressos;

Mais informações: @serasgum.

Confira a programação:

Quarta-feira (03/09):

Grupo de Percussão de Câmara Vale Música; Reiner apresenta ELÃ, com Mainumy, Bruna BG, Léo Chermont e Iris da Selva; Boogarins.

Quinta-feira (04/09):

Metro Verlaine e Gwendoline.

Sexta-feira (05/09):

Eric Terena + Natural Symphony; Funmylaio Afrobeat Orquestra feat. Nino Galissa (GW) e Jorge Mulumba (AO); Dj Méury.