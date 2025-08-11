Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém recebe shows gratuitos com artistas locais, nacionais e internacionais na Estação das Docas

Evento integra programação oficial do Festival Se Rasgum e é parte das ações preparatórias para a COP 30

Amanda Martins
fonte

Conferência ALMA ocupa Estação das Docas com música plural e evento pré-COP30 em Belém (Divulgação)

Nos dias 3, 4 e 5 de setembro, Belém receberá a conferência ALMA - Amazônia Legal Música e Arte, que reunirá uma programação gratuita de shows no Espaço São Pedro Nolasco, na Estação das Docas. O evento, aberto ao público e sem necessidade de retirada de ingressos, faz parte das ações preparatórias para a COP 30 e integra a programação oficial do Festival Se Rasgum, que este ano chega à sua 20ª edição.

VEJA MAIS

image Se Rasgum anuncia line-up de 2025 com Fernanda Abreu, Otto e Julia Mestre; confira as atrações
O festival será realizado no dia 6 de setembro no Porto Futuro, em Belém; ingressos já estão à venda

image Se Rasgum abre inscrições para as Seletivas Showcase ALMA/FIMS
Podem participar da seletiva bandas da região da Amazônia Legal brasileira e do nordeste

image Valesca Popozuda fala com exclusividade sobre seu novo projeto e sua estreia no 'Se Rasgum'
A funkeira é uma das atrações do festival que ocorre em setembro, na capital paraense

A iniciativa propõe um espaço de escuta, criação e articulação para refletir sobre a cultura na Amazônia de forma ampla, abordando seu papel político, estético e sustentável. Durante o dia, o evento contará com debates, paineis, oficinas e encontros sobre música, economia criativa e os desafios culturais da região. À noite, o espaço será dedicado às apresentações musicais, reunindo artistas nacionais, amazônicos e convidados internacionais.

Para a abertura, realizada na quarta-feira (3), estão preparadas apresentações do Grupo de Percussão de Câmara Vale Música, seguido de Reiner apresenta “Elã”, projeto do beatmaker paraense que une as vozes femininas da Amazônia urbana - Iris da Selva, Bruna BG, Jaime K-Tarro e Mainummy - em uma fusão de rap, pop, eletrônico e poesia periférica. A noite encerra com o Boogarins, de Goiás, reconhecidos pela psicodelia moderna e já presentes em festivais como SXSW e Primavera Sound.

Na quinta-feira (4), a programação traz dois nomes da cena francesa. Metro Verlaine combina garage rock, new wave e atitude punk, com performance marcada pela presença magnética da vocalista Raphaëlle. Já o duo Gwendoline, de Rennes, apresenta um post-punk dançante e debochado, com letras sobre tédio e alienação embaladas por sonoridades inspiradas nos anos 1980.

O encerramento, na sexta-feira (5), terá o encontro entre Eric Terena - DJ e comunicador indígena do povo Terena - e o britânico Natural Simphony, criando um espetáculo que mistura beats, sons da floresta, espiritualidade e tecnologia. Em seguida, a Funmylaio Afrobeat Orquestra, formada por músicos de Guiné-Bissau, Angola e Nigéria, se apresenta com os convidados Pacthe Di Rima, Jorge Mulumba e Nino Galissa, em um show que combina afrobeat, percussão tradicional, reggae e rap. A noite termina com o set da DJ paraense Méury.

SE RASGUM 

O Festival Se Rasgum, será realizado no dia 6 de setembro, sendo a sequência da programação, celebrando 20 anos com atrações como Móveis Coloniais de Acaju, Fernanda Abreu, Otto e Valesca Popozuda.

SERVIÇO

ALMA - Conferência Internacional Amazônia Legal Música e Arte

  • Local: Espaço São Pedro Nolasco, localizado na  Estação das Docas, no bairro da Campina, em Belém;
  • Entrada gratuita e sem retirada de ingressos;
  • Mais informações: @serasgum.

Confira a programação:

  • Quarta-feira (03/09):

Grupo de Percussão de Câmara Vale Música; Reiner apresenta ELÃ, com Mainumy, Bruna BG, Léo Chermont e Iris da Selva; Boogarins.

  • Quinta-feira (04/09):

Metro Verlaine e Gwendoline.

  • Sexta-feira (05/09):

Eric Terena + Natural Symphony; Funmylaio Afrobeat Orquestra feat. Nino Galissa (GW) e Jorge Mulumba (AO); Dj Méury.

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Se Rasgum

Se Rasgum 2025

conferência ALMA

ALMA - Amazônia Legal Música e Arte

estação das docas

evento cultural gratuito em belém

o que fazer em em belém

COP 30

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Gaby Amarantos grava álbum visual com participações de Lauana Prado e artistas paraenses

Projeto será registrado nos dias 12 e 13 de agosto e tem lançamento previsto para o fim do mês

11.08.25 20h12

OPORTUNIDADE

Curro Velho abre inscrições para 38 oficinas gratuitas; prazo encerra na quinta-feira (14/08)

Atividades serão realizadas entre 18 de agosto e 5 de setembro, com opções em animação, audiovisual e artes digitais

11.08.25 19h00

ENCONTRO

Escritora portuguesa Anabela Mota Ribeiro participa de evento na UFPA

A convite da universidade, escritora e jornalista portuguesa desembarca na capital paraense para bate-papo no Polo Mercedários

11.08.25 10h00

JOSETTE LASSANCE

Literatura amazônica quer seu lugar de fala na COP 30

Escritora argumenta que a ecopoética amazônica tem poder para estimular a reflexão e se aproximar do universo das pessoas por meio da fantasia e dos sonhos

11.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONHEÇA

Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!

Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

27.07.25 19h27

SAL 🙅🏻

Vídeo: 'Porquinho da Paulista' é flagrado aprendendo a dançar o 'Rock Doido' com paraense

A cena provocou risos e envolveu o artista Joow.J e uma moça paraense que estava em São Paulo

11.08.25 11h40

SHOW

Exclusivo: Luiz Carlos, do Raça Negra, relembra momento marcante em Belém

No próximo dia 14, a banda retorna ao Pará para uma grande apresentação

11.08.25 8h00

VOCÊ É UM?

Musa de conteúdo adulto diz ter feito sexo com mais de 3.000 homens; conheça a moça

A musa fechou acordo com o marido e prepara livro com relatos de encontros.

10.08.25 18h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda