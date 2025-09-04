Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival Se Rasgum recebe título de Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém

Com 20 anos de trajetória, o festival foi reconhecido pelo trabalho em prol da cultura amazônica

O Liberal
fonte

A edição comemorativa de 20 anos do Festival Se Rasgum será no dia 6 de setembro, no Porto Futuro (Bruno Carachesti / Divulgação)

A Câmara Municipal de Belém (CMB) aprovou nesta quarta-feira (3) projeto de lei que reconhece o Festival Se Rasgum como Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém, enquanto símbolo da memória cultural da cidade. Criado em 2005, o festival chega à sua 20ª edição. Segundo o projeto aprovado, o festival "é um dos eventos independentes mais relevantes do país, referência em inovação, pluralidade artística e valorização da produção musical amazônica". A vereadora Marinor Brito, do PSOL, foi a autora da proposta.

VEJA MAIS

image Se Rasgum anuncia line-up de 2025 com Fernanda Abreu, Otto e Julia Mestre; confira as atrações
O festival será realizado no dia 6 de setembro no Porto Futuro, em Belém; ingressos já estão à venda

image Música em Belém: Saiba quais são os principais festivais musicais deste segundo semestre
Com a realização da COP 30 em Belém, houve um crescimento no número de eventos na metade final de 2025

image Belém recebe shows gratuitos com artistas locais, nacionais e internacionais na Estação das Docas
Evento integra programação oficial do Festival Se Rasgum e é parte das ações preparatórias para a COP 30

A edição comemorativa de 20 anos será no dia 6 de setembro, no Porto Futuro, reunindo artistas que, segundo a organização, "representam a diversidade e o frescor da curadoria do Se Rasgum": Fernanda Abreu, Otto, Júlia Mestre, Assucena, The Mönic com Keila, AQNO, RAWI, Baile do Mestre Cupijó com Mestre Iolanda do Pilão, Crizin da Z.O, terraplana, Teenage Fanclub, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, Valesca Popozuda, Móveis Coloniais de Acaju e Suraras do Tapajós & Lia Sophia.

"Reconhecer o Se Rasgum como Patrimônio Cultural e Imaterial oficializa o festival como bem da cidade, garantindo sua continuidade, valorização e preservação. É resguardar um dos principais símbolos da efervescência cultural amazônica, celebrar sua trajetória na construção de identidade e apontar para um futuro onde cultura e memória caminham juntas", afirmou ainda a organização.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Se Rasgum

Festival Se Rasgum

Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém

Marinor Brito
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADES

Antes de apresentação em Belém, Suel lança single inédito ‘Cama de Amigos’

Neste sábado, 06, o artista apresenta o Pôr do Suel em Belém

04.09.25 13h50

INSCRIÇÕES

Pará recebe pela 1ª vez Festival Gospel com inscrição gratuita

Cantores Leandro Borges e Fernanda Brum são os jurados

04.09.25 11h59

MODA CIRCULAR

Moda, música e conexão: 'No Garimpo' ganha as ruas de Belém no domingo (7)

Evento chamado 'No Garimpo' mostra o movimento da moda urbana de Belém

03.09.25 20h27

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Apresentador Raul Gil é internado em hospital nesta quinta-feira (4)

Apresentador de 87 anos foi levado à unidade de saúde; estado de saúde não foi informado

04.09.25 8h02

CULTURA

‘Como é que pode?’: Gabriel Louchard faz comédia e mágica com o público em Belém

Em cartaz há 10 anos, espetáculo une comédia com números de mágica para falar das surpresas do dia a dia das pessoas, capazes de gerar boas risadas e descobertas

04.09.25 8h00

ESPETÁCULO

Theatro da Paz recebe peça com Renata Sorrah em parceria com a Companhia Brasileira de Teatro

Peça dirigida por Marcio Abreu será apresentada entre os dias 5 e 7 de setembro, com ingressos já disponíveis

04.09.25 8h00

INSCRIÇÕES

Pará recebe pela 1ª vez Festival Gospel com inscrição gratuita

Cantores Leandro Borges e Fernanda Brum são os jurados

04.09.25 11h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda