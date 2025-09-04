Julia Mestre abre turnê no Festival Se Rasgum 20 Anos em Belém

O Festival Se Rasgum 20 Anos recebe, neste sábado (6), em Belém, a cantora Julia Mestre, que apresenta o álbum Maravilhosamente Bem. O show marca a estreia da turnê nacional da artista e acontece a partir das 16h, no Estacionamento Belém Porto Futuro.

A apresentação reúne referências visuais e sonoras em repertório autoral, com direção artística elaborada. O formato transforma o disco em uma experiência ao vivo, enquanto os ingressos seguem disponíveis no site oficial do evento.

Turnê nacional começa em Belém

A participação de Julia no Se Rasgum marca o início de uma trajetória que deve se expandir nos próximos meses. O show é simbólico por inaugurar a turnê dentro de um festival.

“O Se Rasgum foi o primeiro festival que me convidou para trazer esse show, e o convite veio assim que eu lancei o álbum. Já senti que havia uma conexão imediata. É a realização de um sonho, sem dúvidas. Quero ter uma troca gostosa com o público, mas também vou me colocar no lugar de fã, porque vou assistir a artistas que admiro”, disse Julia, citando nomes como Fernanda Abreu, Otto, Sofia Xablau e Valesca Popozuda.

Referências musicais e primeira vez no Norte

Com repertório que vai de Rita Lee e Marina Lima a Donna Summer e Sade, a artista propõe uma experiência afetiva e imersiva, em que cada música se transforma em cena.

Em sua primeira vez no Norte, Julia destacou a força da música paraense e o papel do festival. “A cena do Pará sempre me despertou curiosidade e admiração, porque é plural e tem uma força única. O Se Rasgum abre espaço para novos artistas e valoriza a diversidade da Amazônia, criando um diálogo entre a cena local e a música do resto do país”, afirmou.

Álbum elogiado pela crítica

Lançado em maio, o álbum Maravilhosamente Bem foi bem recebido pela crítica especializada. Julia ressaltou a importância desse retorno: “É especial quando a crítica acolhe um trabalho, porque mostra que a mensagem foi além do meu círculo íntimo. Procuro ver isso como diálogo, mas mantenho meu foco na relação com o público, que é o essencial para mim”, declarou.

Se Rasgum é reconhecido como patrimônio cultural

A apresentação também coincide com um marco para o festival. Na última quarta-feira (3), a Câmara Municipal de Belém aprovou, por unanimidade, o reconhecimento do Se Rasgum como Patrimônio Cultural e Imaterial da cidade. A decisão reforça a importância do evento, que completa 20 anos como expressão da memória e da identidade cultural local.