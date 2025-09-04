Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Julia Mestre abre turnê no Festival Se Rasgum 20 Anos em Belém

Cantora apresenta álbum “Maravilhosamente Bem” neste sábado (6), no Estacionamento Belém Porto Futuro, a partir das 16h

Gustavo Vilhena*
fonte

A apresentação de Julia Mestre reúne referências visuais e sonoras em repertório autoral. (Elisa Maciel)

O Festival Se Rasgum 20 Anos recebe, neste sábado (6), em Belém, a cantora Julia Mestre, que apresenta o álbum Maravilhosamente Bem. O show marca a estreia da turnê nacional da artista e acontece a partir das 16h, no Estacionamento Belém Porto Futuro.

A apresentação reúne referências visuais e sonoras em repertório autoral, com direção artística elaborada. O formato transforma o disco em uma experiência ao vivo, enquanto os ingressos seguem disponíveis no site oficial do evento.

Turnê nacional começa em Belém

A participação de Julia no Se Rasgum marca o início de uma trajetória que deve se expandir nos próximos meses. O show é simbólico por inaugurar a turnê dentro de um festival.

“O Se Rasgum foi o primeiro festival que me convidou para trazer esse show, e o convite veio assim que eu lancei o álbum. Já senti que havia uma conexão imediata. É a realização de um sonho, sem dúvidas. Quero ter uma troca gostosa com o público, mas também vou me colocar no lugar de fã, porque vou assistir a artistas que admiro”, disse Julia, citando nomes como Fernanda Abreu, Otto, Sofia Xablau e Valesca Popozuda.

Referências musicais e primeira vez no Norte

Com repertório que vai de Rita Lee e Marina Lima a Donna Summer e Sade, a artista propõe uma experiência afetiva e imersiva, em que cada música se transforma em cena.

Em sua primeira vez no Norte, Julia destacou a força da música paraense e o papel do festival. “A cena do Pará sempre me despertou curiosidade e admiração, porque é plural e tem uma força única. O Se Rasgum abre espaço para novos artistas e valoriza a diversidade da Amazônia, criando um diálogo entre a cena local e a música do resto do país”, afirmou.

Álbum elogiado pela crítica

Lançado em maio, o álbum Maravilhosamente Bem foi bem recebido pela crítica especializada. Julia ressaltou a importância desse retorno: “É especial quando a crítica acolhe um trabalho, porque mostra que a mensagem foi além do meu círculo íntimo. Procuro ver isso como diálogo, mas mantenho meu foco na relação com o público, que é o essencial para mim”, declarou.

Se Rasgum é reconhecido como patrimônio cultural

A apresentação também coincide com um marco para o festival. Na última quarta-feira (3), a Câmara Municipal de Belém aprovou, por unanimidade, o reconhecimento do Se Rasgum como Patrimônio Cultural e Imaterial da cidade. A decisão reforça a importância do evento, que completa 20 anos como expressão da memória e da identidade cultural local.

