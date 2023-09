Cantor Regis Danese tem alta da UTI após grave acidente de carro

O cantor gospel Regis Danese deu um importante passo na recuperação ao deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do hospital em Uberlândia (MG), nesta terça-feira (12). Embora ainda não haja previsão para alta hospitalar, a transferência para um quarto na unidade médica é um sinal positivo na jornada de recuperação.

VEJA MAIS

O que aconteceu com Regis Danese?

Regis Danese está internado desde o início na madrugada do dia 30 de agosto, quando ele sofreu um grave acidente de carro na BR-153, próximo a Jaraguá (GO). O acidente demandou uma cirurgia urgente e o cantor enfrentou um estado de saúde delicado.

Por meio das redes sociais, Regis descreveu a adiamento da alta médica. Ele falou da fé e da determinação em meio às dificuldades enfrentadas: "A resposta certa vem do Senhor. Eu ia ter alta hoje, né? Mas passei muito mal essa madrugada, vomitei muito e os médicos, os doutores, que sabem o que é melhor para mim, resolveram me manter aqui [no hospital], colocar uma sonda."

Cantor Regis Danese está em observação na UTI. (Reprodução / TV Inhanguera)

Apesar dos desafios, Regis Danese manteve o ânimo e destacou a importância da fé: "Mas Deus está no controle. Tô sofrendo muito, mas Jesus sofreu muito mais, então, vamos aguentar e ter bom ânimo, né? Jesus não falou que seria fácil. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, pra gente ter de bom ânimo. Então vamos ter bom ânimo."

Ele concluiu com gratidão e emoção: "Continuem orando pela minha vida, quero logo sair daqui, ver minha mãe, meu pai, meu irmão que estava comigo, comer o franguinho da minha mãe, um pãozinho caseiro que ela fez pra mim. Deus é bom o tempo todo. Eu só estou emocionado, obrigado pelas orações. Não deixem de orar por mim."