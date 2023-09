Após transferência de hospital, cantor Regis Danese retorna à UTI

Neste sábado (9), o cantor gospel Regis Danese voltou a ser internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ele havia deixado a enfermaria do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, na sexta-feira (8), e foi transferido para o Uberlândia Medical Central (UMC), em Minas Gerais, com o objetivo de ficar mais próximo de sua família e amigos.

O Hugol emitiu um comunicado informando que o artista estava em boas condições no momento da transferência, apresentando bom estado de saúde, consciência e respiração espontânea. A equipe médica forneceu orientações adequadas tanto para a família quanto para o paciente.

De acordo com o último boletim médico do UMC, assinado pelos médicos Sânzio Dupim e Maxwell Boga, Regis Danese encontra-se em estado estável, mas está sob cuidados intensivos para acompanhamento especializado.

Daniel Danese, irmão do cantor, confirmou a informação ao Gshow, afirmando: “Ele foi transferido para Uberlândia, passa bem, só que ainda tá na UTI”. Daniel estava com Regis no momento do acidente, mas não sofreu nenhum ferimento.

Na última quinta-feira, a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, teve acesso ao prontuário médico de Regis Danese em primeira mão e descobriu que o cantor retirou a sonda nasogástrica e está recebendo medicamentos para retomar a alimentação normal. O artista estava sofrendo de uma distensão gástrica resultante dos ferimentos do acidente do dia 30 de agosto. Um novo raio-x abdominal será realizado para avaliar seu progresso.

De acordo com informações exclusivas, Regis está recebendo procinéticos para melhorar a motilidade intestinal e preparar seu corpo para receber alimentos sólidos. Esses medicamentos atuam aumentando a pressão do esfíncter esofágico inferior, reduzindo a regurgitação e acelerando o esvaziamento gástrico.

No mesmo dia, Regis Danese usou suas redes sociais para relatar que ainda não estava se sentindo bem. Ele deveria ter recebido alta no dia 6 de setembro, mas precisou permanecer no hospital após vomitar repetidamente.

“Passei muito mal essa madrugada. Mesmo com sonda, vomitei muito. Estou com muita sede e não posso beber água”, desabafou ele nos stories do Instagram. E aproveitou para pedir aos fãs, amigos e seguidores: "Continuem orando por minha vida, quero sair daqui logo, ver minha mãe, meu pai, meu irmão que estava comigo, comer o franguinho da minha mãe, um pãozinho caseiro que ela fez pra mim. Deus é bom o tempo todo. Só estou emocionado, obrigado pelas orações. Não parem de orar por mim."

Sobre o acidente

Regis Danese sofreu um acidente grave na rodovia BR-153 enquanto se dirigia de Goiânia para Ceres, onde faria uma apresentação. A caminhonete em que ele estava colidiu de frente com um caminhão, resultando em danos severos ao veículo. O cantor gospel estava acompanhado de seu irmão, Daniel Danese, que saiu ileso do acidente.

Em um comunicado oficial emitido logo após o fato, a equipe de assessoria informou que Regis Danese estava estável, consciente, com pressão arterial normal, frequência cardíaca regular e respirando em ar ambiente, mas havia sofrido um trauma abdominal e aguardava os resultados dos exames de imagem, incluindo uma tomografia, para determinar o curso do tratamento.